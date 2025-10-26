25 oct. 2025
Libertad

¿Vuelve al ruedo Francisco Arce?

El DT paraguayo Francisco Arce suena con fuerza para comandar un nuevo proyecto para la temporada 2026 en un club del plano local.

Octubre 25, 2025 10:15 p. m. • 
Por Redacción D10
Francisco Arce

Francisco Arce, entrenador de fútbol.

Foto: Gentileza - Guaraní

Francisco Javier Arce, técnico paraguayo, uno de los más exitosos en los últimos tiempos, conversó con Fútbol a lo Grande (1080 AM) y habló de todo un poco.

Chiqui, hoy sin club, tras dejar Guaraní a mitad de año, admitió que en su momento, antes de la llegada de Pablo Guiñazú, conversó con la gente de Libertad, pero que no llegaron a un acuerdo económico.

“Es sabido que antes de la llegada del Cholo (Guiñazú) hablamos con Libertad, pero hoy tiene un entrenador. No hubo acuerdo cuando me llamaron”, comentó Arce, dejando en claro que no negociará con ningún club que tenga DT, pero que está abierto a escuchar propuestas en el futuro. “Si la oferta aparece, lo ideal será que sea antes de final de año”, agregó.

Según informaciones, tras finalizar el Clausura, dentro de un mes, el Gumarelo lo volvería a llamar a Arce. ¿Se dará esta vez?

Francisco Arce Torneo Clausura Libertad
Redacción D10
