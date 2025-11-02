Pablo Guiñazú se fue triste con el empate

El Guma estuvo 0-2 abajo en el marcador y a partir de la expulsión de Axel Alfonzo pudo revertir el resultado, aunque le faltó para completar la remontada y ganar el lance.

“Si arrancás un clásico perdiendo a los 40 segundos y antes de los 10 minutos estás perdiendo 2-0, las sensaciones son las peores. Los chicos mejoraron los últimos 15 minutos, ellos tuvieron un expulsado, pero los chicos fueron valientes, buscaron el partido y se llegó al empate”, comenzó analizando.

“Por como se dio de arranque, termina con una sensación que no es de bronca, pero creo que podíamos haber ganado. El no ganar me mata, me voy triste porque se podía haber ganado”, tiró.

cruce. Guiñazú se refirió también a las críticas que recibió por parte de la hinchada y respondió con fuerza.

“Agarré a Libertad con 30 partidos que solo había ganado 6, no es de Guiñazú el problema”, subrayó.