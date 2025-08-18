Rubio Ñu en lo más alto y Fernando de la Mora sigue en caída libre
Dos partidos se disputaron en el inicio de la fecha 23 del torneo de la División Intermedia. Rubio Ñu, de local, goleó por 4-0 a Encarnación FC y en otro duelo, Pastoreo FC venció 2-0 a Fernando de la Mora.
Este lunes, Rubio Ñu se recupera con una tremenda goleada en el arranque de la fecha 23 del torneo de la División Intermedia. Su víctima fue Encarnación FC a quién venció por 4-0 en La Arboleda y con este resultado se adueña de la punta de manera provisoria con 44 unidades a la espera del duelo de mañana entre el 12 de Junio (42) vs. River Plate (29).
Los goles para el equipo albiverde fueron convertidos por Abel Britez contra su valla a los 9’, Anderson Leguizamón (71’), Pedro Álvarez (75’) y a los 82’ sentenció el goleador del Rubio Ñu, César Villagra (7 goles en total).
En la fecha 24, el equipo de Héctor “Gatuzo” Mareco visitará a Fernando de la Mora. Mientras que el equipo del Sur recibirá al Kelito en el Villa Alegre.
No encuentra el rumbo
Fernando de la Mora volvió a cosechar otra derrota, esta es la número 11 del torneo, en esta ocasión fue ante Pastoreo FC por 2-0, en la ciudad de Juan Manuel Frutos en el estadio Sol de América de Pastoreo. El equipo prócer está último en el clasificatorio con 20 puntos y además está en zona roja del promedio.
En cuanto a los goleadores del partido los tantos llegaron por intermedio de Pablo Candia (34’) y Alexander Bundgaard (39’).
En la próxima jornada 24, Pastoreo FC visitará a Sol de América el próximo viernes 22 de agosto a las 18:30 en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa. En el caso del equipo del barrio Palomar será local ante Rubio Ñu, el sábado 23 de agosto a las 10:00 en el estadio Emiliano Ghezzi.
INTERMEDIA 2025 – PROGRAMACIÓN FECHA 23
Resultados
Pastoreo FC 2-0 Fernando de la Mora
Rubio Ñu 4-0 Encarnación FC
Martes 19 de agosto
Santaní vs. Sol de América
Estadio: Juan José Vázquez
Hora: 10:00
Árbitro: Marcos Galeano. Líneas: Rodrigo Mendieta y Saturnino Cáceres.
River Plate vs. 12 de Junio VH
Estadio: Jardines del Kelito
Hora: 10:00
Árbitro: Dionicio Cristaldo. Líneas: Aníbal Esteche y Lucio García.
Miércoles 20 de agosto
Tacuary vs. Independiente CG
Estadio: Enrique Soler
Hora: 10:00
Árbitro: Blas Medina. Líneas: Armindo Rojas y Tania Martínez.
Guaraní de Fram vs. Capiatá
Estadio: ueno Villa Alegre
Hora: 10:00
Árbitro: José Armoa. Líneas: Jesús Alcaraz y Éver Delgado.
Jueves 21 de agosto
San Lorenzo vs. Guaireña FC
Estadio: Gunther Vögel
Hora: 10:00
Árbitro: Víctor Robles. Líneas: Carlos Sánchez y Edilson Florenciano.
Resistencia SC vs. Carapeguá
Estadio: Tomás Beggan Correa
Hora:10:00
Árbitro: Jhonatan González. Líneas: Víctor Dávalos y Paola Fleitas.