El 12 de Junio también gana y no tira la toalla

Claudio Orquiola, con un doblete, y Daniel Fernández, de penal, anotaron los tantos del equipo auriazul que dirige técnicamente Artuvo Villasanti.

Con esto, el “12” lega a 46 puntos en la tabla, misma línea que San Lorenzo, uno menos que el Deportivo Capiatá, que juega este domingo.

En la próxima ronda, 12 de Junio VH visitará a Fernando de la Mora, y Encarnación FC recibirá al Sportivo San Lorenzo.

En otro partido de este sábado, en la continuidad de la fecha 27 de la División Intermedia, con goles de Matías González y Walter Gaona, River Plate superó por 2-0 a Independiente CG en los Jardines del Kelito.

Con esta victoria, River Plate suma 36 puntos y el Inde se mantiene con 27 unidades. Por la fecha 28 de la Intermedia, el Kelito visitará a Carapeguá, y el conjunto de Campo Grande recibirá a Guaraní de Fram.

Este juega el líder Rubio Ñu (53 puntos), desde las 10:00 ante Sportivo Carapeguá en La Arboleda. Ganando, el elenco albiverde de Santísima Trinidad sellará su retorno a la élite del balompié guaraní después de nueve temporadas.