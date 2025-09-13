13 sept. 2025
El 12 de Junio también gana y no tira la toalla

El 12 de Junio consiguió una gran victoria ante Encarnación FC por 3-0 y no pierde la ilusión de ascender a la máxima categoría del fútbol paraguayo.

Septiembre 13, 2025 03:48 p. m. • 
Por Redacción D10
12 de Junio sueña con el ascenso a la Primera División del fútbol paraguayo.

Claudio Orquiola, con un doblete, y Daniel Fernández, de penal, anotaron los tantos del equipo auriazul que dirige técnicamente Artuvo Villasanti.

Con esto, el “12” lega a 46 puntos en la tabla, misma línea que San Lorenzo, uno menos que el Deportivo Capiatá, que juega este domingo.

En la próxima ronda, 12 de Junio VH visitará a Fernando de la Mora, y Encarnación FC recibirá al Sportivo San Lorenzo.

En otro partido de este sábado, en la continuidad de la fecha 27 de la División Intermedia, con goles de Matías González y Walter Gaona, River Plate superó por 2-0 a Independiente CG en los Jardines del Kelito.

Con esta victoria, River Plate suma 36 puntos y el Inde se mantiene con 27 unidades. Por la fecha 28 de la Intermedia, el Kelito visitará a Carapeguá, y el conjunto de Campo Grande recibirá a Guaraní de Fram.

Este juega el líder Rubio Ñu (53 puntos), desde las 10:00 ante Sportivo Carapeguá en La Arboleda. Ganando, el elenco albiverde de Santísima Trinidad sellará su retorno a la élite del balompié guaraní después de nueve temporadas.

