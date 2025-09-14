Rubio Ñu vuelve a ser de Primera

Rubio Ñu se impuso por 1-0 ante Sportivo Carapeguá en el estadio La Arboleda y logró su ansiado regreso a Primera División.

El solitario gol de Tomás Mendoza al minuto 47, contra su propia portería, desató la locura a favor de Rubio Ñu que concretó su vuelta a Primera con esos tres puntos valiosos.

Las cosas se le facilitarían a Rubio Ñu al minuto 71 con la expulsión de Marcos Benítez en Carapegúa.

Rubio Ñu lidera la Intermedia con 56 puntos, logró su anticipado boleto a Primera y buscará en las últimas fechas el título de campeón.