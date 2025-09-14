14 sept. 2025
Intermedia

Rubio Ñu vuelve a ser de Primera

Rubio Ñu derrotó a Sportivo Carapeguá y concretó su ansiado regreso a Primera División tras ocho años de ausencia.

Septiembre 14, 2025 11:57 a. m. • 
Por Redacción D10
20250914_114430.jpg

Rubio Ñu vuelve a ser de Primera División.

Rubio Ñu se impuso por 1-0 ante Sportivo Carapeguá en el estadio La Arboleda y logró su ansiado regreso a Primera División.

El solitario gol de Tomás Mendoza al minuto 47, contra su propia portería, desató la locura a favor de Rubio Ñu que concretó su vuelta a Primera con esos tres puntos valiosos.

Las cosas se le facilitarían a Rubio Ñu al minuto 71 con la expulsión de Marcos Benítez en Carapegúa.

Rubio Ñu lidera la Intermedia con 56 puntos, logró su anticipado boleto a Primera y buscará en las últimas fechas el título de campeón.

Rubio Ñu Intermedia Sportivo Carapeguá
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Rubio Ñu_62932243.jpg
Intermedia
Rubio Ñu ante el vecino
El líder de torneo de la División Intermedia, Rubio Ñu (50 puntos), visita esta tarde desde las 18:30 al vecino del barrio Campo Grande, Independiente, en el cierre de la fecha 26 del certamen.
Septiembre 08, 2025 09:51 a. m.
 · 
Redacción D10
nfdsff.jfif
Intermedia
San Lorenzo gana y mantiene la ilusión
San Lorenzo logró un ajustado triunfo y sigue soñando con el ascenso a Primera División.
Agosto 31, 2025 03:08 p. m.
Gzn_64iXcAAcgzo.jfif
Intermedia
Capiatá gana un partido clave y es nuevo escolta
Deportivo Capiatá venció al 12 de Junio y se ubica como escolta de Rubio Ñu en la División Intermedia.
Agosto 30, 2025 06:48 p. m.
GzeiHlCWAAApx70.jpeg
Intermedia
Santaní y Fernando golean en el inicio de la 25
Con buen fútbol y contundencia, el Deportivo Santaní superó por 4-1 al Sportivo Carapeguá en el choque que dio inicio a la jornada 25 de la División Intermedia.
Agosto 29, 2025 07:01 a. m.
 · 
Redacción D10
GzOsjYIWgAEdyKl.jpeg
Intermedia
Lunes de empates en la División Intermedia
En un duelo más que clave por aspirar a ser equipo de Primera División, San Lorenzo (39) y Capiatá (41) no se sacaron ventaja y festeja el 12 de Junio de Villa Hayes (42).
Agosto 26, 2025 07:18 a. m.
 · 
Redacción D10
RENZO, MENDOZA Y VAR_VAR_39442431.jpg
Intermedia
Plan piloto para la llegada del VAR a la Intermedia
La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunció la instalación del VAR con un plan piloto en la categoría Intermedia.
Agosto 25, 2025 01:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más