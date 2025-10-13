En Marruecos a la espera del estreno mundialista Sub 17

La Albirroja se instaló en continente africano y arrancó con las movilizaciones de preparación a la espera del debut. Previamente tendrá un último amistoso, ante el Seleccionado de Nigeria, mañana desde las 14:00 en el Complejo Ziaida, de la localidad de Benslimane.

En dicha prueba, el entrenador Luiz Guimarães busca ya definir el once inicial para el estreno copero.

Paraguay, que integra el Grupo F, debuta en el Mundial el domingo 19 enfrentando a la selección de Zambia, en el Mohammed VI Football Academy Pitch, desde las 16:00.

Su segundo compromiso será el miércoles 22, en el mismo escenario, frente a Nueva Zelanda (16:00), y cierra la ronda inicial contra el elenco de Japón, el 25, otra vez en el Mohammed Academy, desde las 16:00.

Avanzan a los octavos de final los dos mejores de cada serie más los 4 mejores terceros.

El objetivo albirrojo es calificar de fase, ya que llega como vigente campeón sudameriano.

