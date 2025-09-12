12 sept. 2025
Expectativa ante el inminente ascenso

César Villagra, jugador de Rubio Ñu, contó que viven un momento especial, aguardando el duelo del domingo donde pueden ascender a Primera.

El equipo Albiverde está para ascender.

Rubio Ñu lidera el campeonato de la División Intermedia y este domingo a las 10.00 frente al Sportivo Carapeguá, podría conseguir retornar a la Primera División luego de 9 años. César Villagra, jugador del club, habló de esa posibilidad que se podría dar con tres fechas de anticipación para el final del campeonato.

“Estamos a un pasito, estamos ahí con mucha humildad, trabajando y mentalizado para hacer bien el domingo nuestro trabajo ante nuestra gente, nuestro público. Sabemos que va a haber mucha gente y se van a ir a apoyar”, dijo el futbolista en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental.

“Desde el año pasado se armó una base, pero no pudimos pelear el año pasado. La base quedó y los que vinieron llegaron bien. Los dirigentes desde el día uno se comportaron y es meritorio lo que estamos haciendo”, agregó.

Villagra reveló que la directiva encabezada por Rubén “Puchi” Ruiz Díaz depositó una gran confianza en el plantel y había afirmado que el equipo estaba para lograr el ascenso con 3 fechas de anticipación y al final se está por cumplir.

Rubio Ñu tiene 53 puntos, con 6 de ventaja sobre su inmediato perseguidor que es el Deportivo Capiatá. Un triunfo frente al Potro le aseguraría su ascenso matemático a la Primera.

