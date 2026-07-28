28 jul 2026
Torneo Clausura

Rubio Ñu dejó escapar el triunfo en La Arboleda

Rubio Ñu estuvo muy cerca de quedarse con los tres puntos en la segunda fecha del Clausura 2026, pero Ameliano encontró la igualdad en tiempo de descuento.

Julio 28, 2026 06:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Partidazo.jfif

Acrobática. Una de las acciones más espectaculares del partido entre Rubio Ñu y Sportivo Ameliano en La Arboleda. Se observa a un futbolista ñuense ejecutando una chilena dentro del área.

APF

Rubio Ñu dejó escapar la victoria en los instantes finales al igualar 1-1 con Ameliano en La Arboleda, en un compromiso correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

El conjunto albiverde fue superior durante el primer tiempo, tomó la iniciativa desde el arranque y generó las ocasiones más claras frente al arco rival. Esa superioridad tuvo su recompensa con una gran jugada colectiva.

La apertura del marcador llegó por intermedio de Marcelo Acosta, quien definió con precisión tras una exquisita asistencia de William Mendieta, que filtró un pase de gran calidad para dejar al atacante de cara al gol.

El 1-0 reflejaba lo que ocurría en el campo de juego, con un Rubio Ñu más ambicioso y protagonista frente a un Ameliano que encontraba dificultades para generar peligro.

En la segunda mitad, el partido se volvió mucho más intenso y disputado en todos los sectores del campo. La V Azulada adelantó sus líneas y buscó por diferentes caminos alcanzar la igualdad, mientras que Rubio Ñu intentó sostener la ventaja y apostar al contragolpe.

Con el correr de los minutos, Ameliano fue creciendo en confianza y acumuló aproximaciones sobre el arco albiverde. Cuando parecía que los tres puntos se quedaban en casa, llegó el premio a la insistencia del conjunto visitante.

A los 93 minutos, Estivel Moreira apareció en el área para conectar un certero cabezazo y enviar el balón al fondo de la red, estableciendo el 1-1 definitivo y silenciando La Arboleda.

De esta manera, Rubio Ñu dejó escapar una victoria que parecía asegurada, mientras que Sportivo Ameliano celebró un empate agónico conseguido gracias a su perseverancia en el tramo final del compromiso.

Ameliano Rubio Ñu
Redacción D10
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