29 jul 2026
Torneo Clausura

Luqueño y Trinidense buscan extender buen inicio

Sportivo Luqueño y Sportivo Trinidense protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

Julio 29, 2026 07:51 a. m. • 
Por Redacción D10
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Atractivo. El ganador de los auriazules será líder de la competencia.

Ambos llegan con el ánimo en alto tras conseguir victorias con remontadas en la jornada inaugural y buscarán mantener el puntaje perfecto.

La segunda fecha del Clausura 2026 ofrece un atractivo enfrentamiento entre los auriazules de Primera. Son dos equipos que comenzaron el certamen con el pie derecho y que ahora medirán fuerzas desde las 16:00 en el estadio ueno Luis Salinas.

El conjunto auriazul de Luque llega motivado luego de una gran reacción en su debut, donde remontó el marcador ante Guaraní para quedarse con una valiosa victoria que desató la fiesta de su afición.

Por su parte, el Triqui también dio muestras de carácter en la primera jornada al revertir un resultado adverso frente a Cerro Porteño, consolidando un inicio prometedor en el campeonato.

El juego será dirigido por Mario Díaz de Vivar, asistido por Diego Silva y Héctor Medina, y en el VAR, Fernando López.

CIFRAS. 2/08/25 fue la fecha del último triunfo de Triqui sobre los luqueños, culminó 2-0 y se disputó en el estadio Martín Torres. 2-1 ganó Luqueño el último compromiso entre estos rivales auriazules. Se disputó el 25/04/2026, en Itauguá.

Torneo Clausura Sportivo Trinidense Sportivo Luqueño
Redacción D10
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