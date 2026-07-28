Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso

Luqueño comenzó el torneo con una gran demostración de carácter. Pese a fallar un penal y quedar abajo en el marcador, reaccionó a tiempo y dio vuelta el partido para imponerse 2-1 sobre Guaraní, desatando la alegría de toda la República de Luque.
El DT de Libertad, Nelson Haedo Valdez, se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos tras la importante victoria por 1-0 frente a Olimpia y aseguró que se reflejó todo lo trabajado durante la semana.
El defensor argentino fue una de las grandes figuras en la victoria 1-0 de Libertad sobre Olimpia. En su estreno oficial con el Gumarelo, destacó el esfuerzo colectivo, valoró la confianza que recibió del club y aseguró que su objetivo es recuperar su mejor versión.