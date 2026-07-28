28 jul 2026
Torneo Clausura

Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso

La fecha 2 se abre en Santísima Trinidad desde las 16:00 con el duelo entre Rubio Ñu y Ameliano. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del lance.

Julio 28, 2026 01:47 p. m.
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Promesa de buen fútbol en La Arboleda.

Torneo Clausura Rubio Ñu Sportivo Ameliano
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