Un Cerro Porteño sin rumbo se hunde más en el Norte

Cerro Porteño sigue sin levantar cabeza en el segundo semestre, al sufrir su segundo tropiezo en el Torneo Clausura, al ceder por 2-1 ante el 2 de Mayo en su visita a Pedro juan Caballero.

Equipo lejano a lo que presentó al cierre del semestre anterior, en donde mostró un perfil combativo en el plano internacional, para volver a ser un equipo errático, apático y carente de ideas claras, para ser sobrepasado por un voluntarioso equipo local, que supo golpear en momentos claves, desnudando falencias del Azulgrana.

Vital la sapiencia de los pedrojuaninos, primero para forzar al error en la salida de un discreto Manuel Roffo, que volvió a mostrar un nivel muy bajo, siendo responsable de la primera acción del gol local, al no cortar un centro que no parecía muy complicado, completando en la complementaria la faena con una excelente definición de Óscar Romero, que tuvo tiempo y espacio para acomodar un disparo certero, ante una inexistente contención y una defensa lenta.

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Cerro quiso ser un equipo protagonista, que buscó manejar el balón desde la salida, pero al carecer de criterio para el juego asociado, quedó en evidencia de una precaria preparación para acuñar dicho argumento, por lo que le facilitó al rival, que con una alta presión jugó más en campo del Ciclón, que en la complementaria intentó variar en su esquema, pero que terminó siendo devorado por su propia inoperancia.

Para lo que se viene, el panorama se complica para el Azulgrana, no por los puntos que dejó escapar de arranque, sino por el pobre nivel que presenta, desde su intención de juego, sumado a la carente respuesta física que presenta el plantel. El crédito se achica, y el panorama se nubla ante el desafío que tiene en el horizonte, de tener un nivel superlativo ante un poderoso Palmeiras, en el mayor desafío que tiene en dos semanas.