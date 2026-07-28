28 jul 2026
Torneo Clausura

Al Norte y con cuidado

Cerro Porteño visita al 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero buscando reivindicarse tras caer en el estreno.

Julio 28, 2026 07:50 a. m. • 
Por Redacción D10
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Referente. Robert Piris Da Motta es pieza clave en el equipo de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza

Cerro Porteño visita hoy la ciudad de Pedro Juan Caballero para enfrentar al Sportivo 2 de Mayo, en el estadio Río Parapití, desde las 18:30, por la segunda fecha del torneo Clausura.

El Ciclón busca dejar atrás la caída en el estreno en el semestre, ya que debutó cediendo con Sportivo Trinidense en condición de local por 2-1. Por su parte, el equipo pedrojuanino en su primer compromiso del Clausura se impuso por 1-0 a Rubio Ñu.

Entre las novedades en el representativo azulgrana, los laterales Fabricio Domínguez y Blas Riveros, ambos recuperados de sus respectivas lesiones, viajaron con el grupo y pueden tener minutos.

La inclusión de los experimentados puede brindar una mejor dinámica al equipo de Barrio Obrero, que busca llegar con su mejor nivel de cara al choque por Copa Libertadores ante Palmeiras en Brasil, que será en un par de semanas.

CIFRA. 0-0 fue el resultado registrado en el juego entre 2 de Mayo y Cerro Porteño en Pedro Juan, el 7 de febrero. 5 goles suman Cecilio Domínguez e Ignacio Aliseda con Cerro Porteño, los artilleros en la temporada 2026.

Cerro Porteño Torneo Clausura 2 de Mayo
Redacción D10
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