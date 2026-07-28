28 jul 2026
Torneo Clausura

Se abre la fecha 2 en La Arboleda

El Clausura 2026 abre su segunda jornada con un atractivo enfrentamiento entre Rubio Ñu y Sportivo Ameliano, desde las 16:00, en el estadio La Arboleda.

Julio 28, 2026 08:10 a. m. • 
Por Redacción D10
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Alto voltaje. Será un encuentro atractivo en Stma. Trinidad.

El conjunto albiverde intentará recuperarse luego de su debut con derrota por 1-0 frente a Sportivo 2 de Mayo, mientras que la V Azulada llega con mejores sensaciones tras rescatar un empate 1-1 ante Nacional en La Fortaleza del Pikysyry.

Rubio Ñu buscará hacerse fuerte en casa para conseguir sus primeros puntos del campeonato que serían vitales para oxigenar su situación en la tabla de de promedios. Ameliano por su parte, también precisa escapar de la zona de descenso.

CIFRA. 1-2 había culminado el último compromiso entre ambos a favor de Ameliano. Se jugó en cancha del Albiverde.

Rubio Ñu Ameliano Torneo Clausura
Redacción D10
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