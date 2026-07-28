Se abre la fecha 2 en La Arboleda

El conjunto albiverde intentará recuperarse luego de su debut con derrota por 1-0 frente a Sportivo 2 de Mayo, mientras que la V Azulada llega con mejores sensaciones tras rescatar un empate 1-1 ante Nacional en La Fortaleza del Pikysyry.

Rubio Ñu buscará hacerse fuerte en casa para conseguir sus primeros puntos del campeonato que serían vitales para oxigenar su situación en la tabla de de promedios. Ameliano por su parte, también precisa escapar de la zona de descenso.

CIFRA. 1-2 había culminado el último compromiso entre ambos a favor de Ameliano. Se jugó en cancha del Albiverde.