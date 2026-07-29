29 jul 2026
Torneo Clausura

Nacional vs. Olimpia, partidazo en La Visera

ATRACTIVO. Olimpia visita a Nacional a las 18:30 por la fecha 2 del Torneo Clausura.

Julio 29, 2026 06:59 a. m. • 
Por Redacción D10
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La disputa. Nacional choca con Olimpia, hoy.

Nacional recibe a Olimpia en el Arsenio Erico de Barrio Obrero, desde las 18:30, en un compromiso de alto voltaje en la ronda 2 del campeonato Clausura 2026.

El duelo promete altas emociones, ya que el Franjeado, campeón del Apertura, se estrenó en el semestre cediendo frente a Libertad por 1-0, mientras que el representativo albo empató en su debut frente a Sportivo Ameliano por 1-1. Con respecto al once, en el campeón retorna el capitán Richard Ortiz y en el ataque aparece Pedro Zarza.

ANTECEDENTES. De acuerdo con el historial general de juegos entre académicos y franjeados, los compromisos fueron en 289 oportunidades.

El Tricolor se impuso en 74 duelos, mientras que el Decano logró 142 victorias. Empates fueron 73.

En el torneo Apertura, Olimpia se impuso en ambos compromisos, venciendo el 8 de febrero, 2-1 en el Arsenio Erico de Barrio Obrero, mientras que el 4 de abril, la goleada fue por el marcador de 3-0 en el estadio Defensores del Chaco del barrio Sajonia.

CIFRA. 2-1 venció Olimpia a Nacional en su última visita a Barrio Obrero, el 8 de febrero por la fecha 5 del Apertura.

Torneo Clausura Nacional Olimpia
Redacción D10
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