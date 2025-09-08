Rubio Ñu ante el vecino

El Albiverde buscará capitalizar los tres puntos en el estadio Ricardo Gregor y de esa manera aprovechar el empate entre el 12 de Junio de Villa Hayes (43) ante San Lorenzo (43), equipos que ocupan el tercer lugar en la tabla.

Rubio Ñu está cada vez más cerca de volver a la máxima categoría del fútbol paraguayo y de esa manera reencontrarse con su acérrimo rival, el Sportivo Trinidense.

Antes del juego entre el Inde y el Rubio se medirán en la Chacarita, en el estadio Tomás Beggan Correa, el equipo de Resistencia vs. Tacuary, desde las 15:30.

Jornada dominguera. El 12 de Junio y San Lorenzo igualaron 1-1 en la continuidad de la fecha 26. La visita fue el primero en golpear con un remate potente de Antonio Oviedo que se coló en la parte inferior derecha del portero del equipo del Bajo Chaco. Mientras que Santiago Salcedo fue el encargado de poner la paridad desde el punto penal, a los 68 minutos del lance. En otro juego, Sol de América venció por 1-0 a River Plate, en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa. Edgardo Orzusa marcó el único gol del partido.