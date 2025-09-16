Rubén Di Tore valora el primer triunfo con Pablo Guiñazú

El presidente de Libertad, Rubén Di Tore, resaltó el 1-4 a favor frente al Sportivo Luqueño, por tratarse del primer triunfo del equipo en la era comandada por Pablo Guiñazú. En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el mandamás gumarelo destacó este resultado.

Dijo que sirve “para darle confianza al equipo, llegar a los goles, que era lo que nos faltaba, tenemos potencial arriba, también afianzar el trabajo del Cholo en el poco tiempo que lleva”.

Con ese triunfo cree que el equipo “va a levantar, estamos tratando de practicar un fútbol más intenso, más intensivo en todas las canchas, hacer pressing en todo lo que se pueda. Creo que estamos bien, es el camino que nos va a llevar hacia adelante”.

Por otro lado, sobre la promoción de jugadores jóvenes, Rubén Di Tore indicó que “es una prioridad que tiene el club. Debemos tener un recambio para transferencia, para eso hay que preparar a los jugadores que van a subir de las Formativas a la Primera”.

Ante el Sportivo Luqueño, Libertad festejó el primer triunfo con Pablo Guiñazú en el banco después de tres encuentros y marcha quinto en la clasificación.