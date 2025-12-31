La novela entre Olimpia y Nacional por el futbolista argentino Juan Fernando Alfaro terminó. Hay acuerdo y el mediocampista se pondrá la franja negra en 2026.
Fútbol a lo Grande confirmó la información a través de sus redes sociales. Y minutos más tarde el club Olimpia anunció al futbolista.
Juan Fernando Alfaro se convierte en el sexto refuerzo franjeado. L Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Alejandro Silva y Aníbal Chalá.
🇦🇷 JUAN FERNANDO ALFARO.— Club Olimpia (@elClubOlimpia) December 31, 2025
𝐎𝐥𝐢𝐦𝐩𝐢𝐚 𝐞𝐬 𝐭𝐮 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚.
A representar con altura la Franja Negra y pelear por todo, juntos.
¡Bienvenido al Campeón del Mundo!
🤍🖤🤍 pic.twitter.com/Za6lzyzdQw
Ahora sí.— Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) December 31, 2025
Oficialmente se concretó la operación y Juan Fernando Alfaro es nuevo jugador de #Olimpia #AM1080 pic.twitter.com/EldV4jsZuk