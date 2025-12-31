31 dic. 2025
Juan Fernando Alfaro es nuevo jugador de Olimpia

Tras varios días de negociaciones, finalmente se concretó el acuerdo y el argentino Juan Fernando Alfaro se convirtió en nuevo jugador de Olimpia.

Juan Fernando Alfaro, mediocampista argentino.

La novela entre Olimpia y Nacional por el futbolista argentino Juan Fernando Alfaro terminó. Hay acuerdo y el mediocampista se pondrá la franja negra en 2026.

Fútbol a lo Grande confirmó la información a través de sus redes sociales. Y minutos más tarde el club Olimpia anunció al futbolista.

Juan Fernando Alfaro se convierte en el sexto refuerzo franjeado. L Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Alejandro Silva y Aníbal Chalá.

