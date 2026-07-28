28 jul 2026
Libertad

Rubén Di Tore destaca el factor Haedo

El presidente de Libertad, Rubén Di Tore, subrayó la forma de encarar los juegos que tiene su equipo y en esto tiene que ver el entrenador Nelson Haedo Valdez. “Es la forma que él jugó toda su vida”, sostuvo.

Julio 28, 2026 12:01 p. m. • 
Por Redacción D10
Nelson Haedo Valdez

Nelson Haedo Valdez debutó con victoria en Libertad.

Foto: Gentileza - Libertad

Libertad logró debutar con un triunfazo frente a Olimpia y el presidente del club, Rubén Di Tore, destacó la manera en que jugó su equipo, que está dirigido por Nelson Haedo Valdez.

“Conversamos después del partido. Está muy contento, está satisfecho, no solo por el resultado sino porque se había interpretado bien lo que él quería”, dijo el titular repollero en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“Sabemos que un partido se puede perder o ganar, pero no se tiene que perder nunca la actitud, las ganas, el empeño y es lo que el equipo mostró (…) Es la forma que él jugó toda su vida y es lo que está tratando de transmitir a los jugadores”, reflexionó. Ante Olimpia fue el primer partido oficial que Nelson Haedo dirigió como entrenador.

Con relación a Nicolás Freire, una de las caras nuevas que presentó Libertad para este certamen, valoró que ya “lo veníamos rastreando. Tuvo una pasantía por el Inter Miami y nos lo recomendó el Tata (Gerardo Martino)”.

“Hablamos con él, consiguió su pase de Estados Unidos y vino por un año con opción de compra. Se adaptó rápido, muy bien, totalmente adaptado al grupo”, manifestó sobre el defensa que ofreció un buen desempeño en el estreno de Libertad.

Ahora el rival de turno se llama Recoleta y Rubén Di Tore sabe que el Canario “viene jugando muy bien, es un equipo bien ensamblado, bien trabajado. Es un equipo de mucho cuidado”. El Libertad-Recoleta será el jueves 30 de julio, a las 18:30, en el La Huerta.

Libertad Rubén Di Tore
Redacción D10
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