20 jul 2026
Libertad

Iván Ramírez refuerza el ataque gumarelo

Iván Ramírez, últimamente en Guaraní, fue anunciado como nuevo refuerzo de Libertad.

Julio 20, 2026 06:09 p. m.
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Iván Ramírez es refuerzo del elenco repollero.

Iván Ramírez continuará su carrera en Libertad. El delantero paraguayo de 22 años, que venía defendiendo los colores de Guaraní, fue anunciado este lunes como nuevo refuerzo del Gumarelo para afrontar el segundo semestre de la temporada.

“Bienvenido a La Huerta, Iván. Ramírez se suma a la familia gumarela”, publicó la institución albinegra en sus redes sociales.

Ramírez se convierte en la tercera incorporación del equipo dirigido por Nelson Haedo Valdez, que anteriormente ya había sumado al zaguero Nicolás Freire y al volante Agustín Manzur.

Libertad apunta a potenciar su plantel de cara a los desafíos del Clausura y tendrá su estreno el próximo domingo, cuando enfrente a Olimpia desde las 16:00 en el estadio Defensores del Chaco.

Libertad Torneo Clausura Nelson Haedo Valdez
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