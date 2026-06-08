Di Tore confirma refuerzos extranjeros y varias salidas

El presidente de Club Libertad, Rubén Di Tore, brindó detalles sobre los movimientos que prepara la institución de cara al Torneo Clausura y la próxima temporada, adelantando la llegada de nuevos futbolistas y una importante depuración del plantel.

En conversación con el programa Fútbol a lo Grande, el titular gumarelo confirmó que el club tiene prácticamente cerradas dos incorporaciones provenientes del exterior. “De palabra ya tenemos dos extranjeros, falta firmar para anunciar”, expresó Di Tore, dejando entrever que en los próximos días podrían oficializarse los primeros refuerzos.

Además de las incorporaciones, el mandatario albinegro reconoció que también habrá varias bajas dentro del plantel dirigido por el cuerpo técnico repollero. En ese sentido, señaló que la institución se encuentra trabajando en la salida de varios futbolistas. “Son cinco a seis jugadores los que se van”, manifestó el presidente, anticipando una importante reestructuración de cara a los desafíos que afrontará Libertad en el segundo semestre.

Si bien Di Tore no reveló los nombres de los jugadores que dejarán la institución ni de los refuerzos extranjeros que llegarán al club, sus declaraciones confirman que la directiva ya se encuentra ejecutando el plan para mantener el protagonismo en el ámbito local.

Con la apertura del mercado de pases cada vez más cerca, en Tuyucuá se aguardan novedades importantes en los próximos días, tanto en materia de incorporaciones como de desvinculaciones, en busca de fortalecer un equipo que aspira a pelear por títulos.

La llegada de Nelson Haedo como entrenador marcará el inicio de un nuevo proyecto deportivo en Tuyucuá, por lo que la dirigencia trabaja en la conformación de un plantel acorde a la idea del nuevo entrenador. Aunque todavía no trascendieron los nombres de los refuerzos ni de los futbolistas que dejarán la institución, las declaraciones de Di Tore evidencian que Libertad ya puso en marcha una renovación significativa.