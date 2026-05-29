Libertad y su papelón histórico

Libertad cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con seis derrotas en seis partidos y sin sumar puntos, firmando una de las peores campañas de un club paraguayo en el torneo.

Sin dudas, el 2026 quedará marcado como uno de los capítulos más oscuros en la historia internacional del Gumarelo, que cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores con una campaña para el olvido, a tal modo de ser un papelón histórico.

El Repollero había clasificado a la cita continental como campeón del Apertura 2025 y todas las expectativas generadas al inicio de la temporada fueron enormes. Sin embargo, el equipo nunca encontró funcionamiento ni respuestas futbolísticas ante sus rivales.

Este tremendo golpe deportivo también refleja el complicado momento que viene atravesando el club en el campeonato casero. Los cuestionamientos fueron tajantes ante un rendimiento que estuvo lejos para pelear por la clasificación a los octavos de final o, incluso, al repechaje de la Copa Sudamericana.