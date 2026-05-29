28 may. 2026
Libertad

Libertad y su papelón histórico

Libertad mostró su peor versión en la Conmebol Libertadores 2026 en la fase de grupos con seis derrotas en seis partidos y sin sumar puntos, firmando una de las peores campañas de un club paraguayo en el torneo.

Mayo 28, 2026 09:09 p. m. • 
Por Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-DELVALLE-LIBERTAD

Álvaro Campuzano lamentándose en la derrota 3-1 ante Independiente del Valle, en el encuentro disputado en Quito por la fecha 2.

RODRIGO BUENDIA/AFP

Libertad cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con seis derrotas en seis partidos y sin sumar puntos, firmando una de las peores campañas de un club paraguayo en el torneo.

Sin dudas, el 2026 quedará marcado como uno de los capítulos más oscuros en la historia internacional del Gumarelo, que cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores con una campaña para el olvido, a tal modo de ser un papelón histórico.

El Repollero había clasificado a la cita continental como campeón del Apertura 2025 y todas las expectativas generadas al inicio de la temporada fueron enormes. Sin embargo, el equipo nunca encontró funcionamiento ni respuestas futbolísticas ante sus rivales.

Este tremendo golpe deportivo también refleja el complicado momento que viene atravesando el club en el campeonato casero. Los cuestionamientos fueron tajantes ante un rendimiento que estuvo lejos para pelear por la clasificación a los octavos de final o, incluso, al repechaje de la Copa Sudamericana.

Libertad Libertadores Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260505_204607.jpg
Libertad
Libertad queda fuera de la Libertadores
Libertad volvió a perder ante Rosario Central y quedó fuera de toda posibilidad de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.
Mayo 05, 2026 08:54 p. m.
 · 
Redacción D10
20260505_200443.jpg
Libertad
El penal que Rodrigo Morínigo le tapó a Di María
El portero paraguayo Rodrigo Morínigo le tapó un penal al campeón del mundo Ángel Di María en el duelo entre Rosario Central y Libertad.
Mayo 05, 2026 08:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Samudio_67128021.jfif
Libertad
Destaca la efectividad táctica
El director técnico de Libertad, Juan Samudio, en conferencia de prensa tras la contundente victoria por 5-0 ante el Sportivo San Lorenzo por la fecha 19 del Apertura 2026, destacó el rendimiento de sus jugadores.
Mayo 03, 2026 08:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Lorenzo.jpeg
Libertad
Lorenzo Melgarejo brilla en la victoria y aguarda el llamado
En una noche redonda para Lorenzo Melgarejo, Libertad aplastó 5-0 a San Lorenzo en el marco de la fecha 19 del torneo Apertura. Además, el delantero anotó su quinto doblete en este semestre del 2026.
Mayo 02, 2026 06:05 p. m.
 · 
Redacción D10
libertad vs independiente del valle recuento_DDB_5997_67064645.JPG
Libertad
Libertad, sin rumbo
Esta imagen se viene repitiendo con mayor frecuencia desde el Clausura 2025. El Guma desde el segundo semestre del año pasado no ha encontrado un sistema de juego colectivo.
Abril 30, 2026 07:59 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-28 at 8.53.15 PM.jpeg
Libertad
Polémicos dichos de Melgarejo sobre el arbitraje
VIDEO. La pausa de hidratación del juego entre Libertad e Independiente dejó una gran perlita que involucra a Lorenzo Melgarejo.
Abril 29, 2026 08:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más