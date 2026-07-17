Rubén Di Tore respalda a Haedo y proyecta más incorporaciones

El presidente de Rubén Di Tore brindó declaraciones en Fútbol a lo Grande, donde se refirió al presente y al futuro del plantel gumarelo, destacando la importancia de dar oportunidades a los jugadores y el trabajo que se viene realizando en el mercado de pases.

En ese sentido, el titular albinegro señaló que el club se encuentra evaluando opciones dentro de su propio plantel: “Estamos mirando lo que hay, varios chicos tendrán su oportunidad en la Primera División”, expresó, dejando en claro la intención de potenciar a futbolistas que ya forman parte de la institución.

Asimismo, se refirió al momento de Federico Carrizo, quien viene trabajando bajo las órdenes del cuerpo técnico liderado por Nelson Haedo Valdez: “Está entrenando bien. Nelson lo conoce, jugaron juntos en Cerro Porteño”, comentó, resaltando el vínculo previo con el entrenador.

En cuanto a los refuerzos, Di Tore valoró la rápida adaptación de Agustín Manzur: “Se acopló muy bien al equipo, confiamos mucho en él”, afirmó, mostrando respaldo hacia el mediocampista proveniente de Guaraní.

Por otra parte, el dirigente confirmó que Libertad continúa activo en el mercado: “Estamos trabajando para cerrar dos incorporaciones más”, adelantó, lo que podría fortalecer aún más el plantel de cara a la competencia.

Finalmente, destacó el entusiasmo del entrenador Nelson Haedo Valdez, a quien calificó como una apuesta interesante: “Está muy entusiasmado, es un técnico joven con formación en Europa”, concluyó, reafirmando la confianza en el proyecto deportivo del club.