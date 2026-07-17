17 jul 2026
Libertad

Rubén Di Tore respalda a Haedo y proyecta más incorporaciones

El presidente de Libertad, Rubén Di Tore, brindó declaraciones a Fútbol a lo Grande, donde se refirió al presente del conjunto dirigido por Nelson Haedo Valdez y afirmó que el club seguirá activo en el mercado de pases.

Julio 17, 2026 12:02 p. m. • 
Por Redacción D10
HNTKGktWkAA-DTJ.jpg

Libertad cerró su serie de amistosos de preparación.

El presidente de Rubén Di Tore brindó declaraciones en Fútbol a lo Grande, donde se refirió al presente y al futuro del plantel gumarelo, destacando la importancia de dar oportunidades a los jugadores y el trabajo que se viene realizando en el mercado de pases.

En ese sentido, el titular albinegro señaló que el club se encuentra evaluando opciones dentro de su propio plantel: “Estamos mirando lo que hay, varios chicos tendrán su oportunidad en la Primera División”, expresó, dejando en claro la intención de potenciar a futbolistas que ya forman parte de la institución.

Asimismo, se refirió al momento de Federico Carrizo, quien viene trabajando bajo las órdenes del cuerpo técnico liderado por Nelson Haedo Valdez: “Está entrenando bien. Nelson lo conoce, jugaron juntos en Cerro Porteño”, comentó, resaltando el vínculo previo con el entrenador.

En cuanto a los refuerzos, Di Tore valoró la rápida adaptación de Agustín Manzur: “Se acopló muy bien al equipo, confiamos mucho en él”, afirmó, mostrando respaldo hacia el mediocampista proveniente de Guaraní.

Por otra parte, el dirigente confirmó que Libertad continúa activo en el mercado: “Estamos trabajando para cerrar dos incorporaciones más”, adelantó, lo que podría fortalecer aún más el plantel de cara a la competencia.

Finalmente, destacó el entusiasmo del entrenador Nelson Haedo Valdez, a quien calificó como una apuesta interesante: “Está muy entusiasmado, es un técnico joven con formación en Europa”, concluyó, reafirmando la confianza en el proyecto deportivo del club.

Rubén Di Tore Libertad Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Huguito.jfif
Libertad
Hugo Fernández, optimista para un pronto retorno
Hugo Fernández, futbolista de Libertad, se encuentra en proceso de recuperación de una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla y confía en retornar más fuerte en la recta final del segundo semestre.
Junio 3, 2026 01:22 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-DELVALLE-LIBERTAD
Libertad
Libertad y su papelón histórico
Libertad mostró su peor versión en la Conmebol Libertadores 2026 en la fase de grupos con seis derrotas en seis partidos y sin sumar puntos, firmando una de las peores campañas de un club paraguayo en el torneo.
Mayo 28, 2026 09:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Nelson Haedo.jpeg
Libertad
Nelson Haedo recibe pedidos especiales de Horacio Cartes
El histórico exdelantero de la Albirroja, Nelson Haedo Valdez fue presentado oficialmente como nuevo DT de Libertad y dejó en claro cuál será la identidad que buscará imprimirle al Gumarelo y, además, reveló los pedidos especiales del presidente honorario del club, Horacio Cartes.
Mayo 26, 2026 04:04 p. m.
 · 
Redacción D10
haedo.jpg
Libertad
Haedo Valdez, nuevo entrenador del Libertad
El club Libertad confirmó este lunes que Nelson Haedo Valdez toma la dirección técnica para encarar el segundo semestre del 2026.
Mayo 25, 2026 07:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Lorenzo Melgarejo 2.jfif
Libertad
Aquino asume el mal semestre y apunta a la reconstrucción
El entrenador de Libertad en torneo internacionales, Sergio Aquino realizó un balance autocrítico tras una nueva derrota en la fase de grupos de la Copa Libertadores, reconociendo que el equipo no estuvo a la altura de las exigencias.
Mayo 20, 2026 03:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Samudio.jpg
Libertad
El DT Samudio valora la entrega del equipo
Libertad logró una valiosa y trabajada victoria por 3-2 frente a Sportivo Luqueño en un vibrante encuentro correspondiente a la fecha 20 del Torneo Apertura 2026.
Mayo 12, 2026 07:30 a. m.
 · 
Redacción D10