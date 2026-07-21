Libertad aguarda a su nuevo defensor

Libertad, con Nelson Haedo Valdez en el banco, se prepara para ser uno de los grandes protagonistas en la segunda parte de la temporada en el fútbol paraguayo. El equipo sumó varios refuerzos destacados como son Iván Ramírez, Nicolás Freire y Agustín Manzur. Sin embargo, el mandamás gumarelo contó en Fútbol a lo Grande que se encuentran detrás de un defensor e incluso podrían cerrar el acuerdo en las próximas horas.

Si bien no brindó detalles, ya que aún se encuentran negociando, adelantó que se trata de un paraguayo militando en el exterior.

Con respecto al inicio del campeonato, comentó que se encuentran en buenas condiciones y con un gran equipo armado, en lo que solo faltaría es darle tiempo al entrenador que debuta en el fútbol profesional.

Libertad tendrá un duro ensayo en el inicio del torneo Clausura, enfrentando al campeón del fútbol paraguayo, Olimpia. Este lance será el domingo 26 de julio a las 16.00 en el estadio Defensores del Chaco.