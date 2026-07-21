21 jul 2026
Libertad

Libertad aguarda a su nuevo defensor

El presidente de Libertad, Rubén Di Tore, se refirió al mercado de pases del Guma y contó que están tras los pasos de otro refuerzo.

Julio 21, 2026 12:18 p. m. • 
Por Redacción D10
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Nelson Haedo Valdez, entrenador de Libertad.

Foto: Prensa - Guma

Libertad, con Nelson Haedo Valdez en el banco, se prepara para ser uno de los grandes protagonistas en la segunda parte de la temporada en el fútbol paraguayo. El equipo sumó varios refuerzos destacados como son Iván Ramírez, Nicolás Freire y Agustín Manzur. Sin embargo, el mandamás gumarelo contó en Fútbol a lo Grande que se encuentran detrás de un defensor e incluso podrían cerrar el acuerdo en las próximas horas.

Si bien no brindó detalles, ya que aún se encuentran negociando, adelantó que se trata de un paraguayo militando en el exterior.

Con respecto al inicio del campeonato, comentó que se encuentran en buenas condiciones y con un gran equipo armado, en lo que solo faltaría es darle tiempo al entrenador que debuta en el fútbol profesional.

Libertad tendrá un duro ensayo en el inicio del torneo Clausura, enfrentando al campeón del fútbol paraguayo, Olimpia. Este lance será el domingo 26 de julio a las 16.00 en el estadio Defensores del Chaco.

Libertad Rubén Di Tore Torneo Clausura
Redacción D10
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