Libertad va afinando detalles para el debut en el Clausura

Libertad continúa con su preparación de cara al segundo semestre del año, bajo la conducción técnica de Nelson Haedo Valdez, quien va sacando conclusiones con miras al estreno en el torneo Clausura.

El Gumarelo disputó un amistoso ante Sportivo 2 de Mayo, en el que se jugaron dos encuentros de 70 minutos cada uno. En el primer compromiso, el conjunto repollero se quedó con la victoria por 3-1, con goles de Joaquín Bogarín, Iván Franco y Pedro Villalba.

Posteriormente, ambos equipos volvieron a enfrentarse en otro juego de preparación que finalizó con igualdad sin goles. Haedo Valdez aprovechó la jornada para observar a sus futbolistas y continuar ajustando el funcionamiento del equipo.

Libertad tendrá un exigente estreno en el campeonato Clausura, ya que debutará nada menos que ante Olimpia. El clásico blanco y negro se disputará el domingo 26 de julio, desde las 16:00, en el estadio Defensores del Chaco.