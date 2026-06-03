03 jun. 2026
Libertad

Hugo Fernández, optimista para un pronto retorno

Hugo Fernández, futbolista de Libertad, se encuentra en proceso de recuperación de una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla y confía en retornar más fuerte en la recta final del segundo semestre.

Junio 03, 2026 01:22 p. m. • 
Por Redacción D10
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Hugo Fernández se encuentra en proceso de recuperación de una lesión de ligamentos cruzados.

foto: Gentileza.

Huguito Fernández habló con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM sobre su proceso de recuperación tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados a principio de año jugando para Libertad.

Consultado sobre su actualidad, Huguito manifestó: “Me siento muy bien, los fisioterapeutas me dicen que voy por buen camino”, arrancó diciendo. “Todos mis compañeros están apoyándome desde que sufrí esta lesión”, añadió.

Huguito ya sabe lo que es atravesar esta dura lesión ya que lastimosamente le tocó pasar por esto. “Son cosas de nuestra profesión, toca seguir adelante para volver más fuerte”, manifestó.

Sobre esta lesión, Huguito indicó que llevará más tiempo en relación a su primera experiencia. “Estoy a mitad de camino, volveré en tres o cuatro meses. La primera vez que me lesioné tardé seis meses en regresar a la cancha”, indicó.

Hugo Fernández Libertad Fútbol
Redacción D10
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