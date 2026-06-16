Jorge Recalde se despide de Libertad

Jorge Recalde es una de las bajas de Libertad para el siguiente semestre. El jugador de 34 años cerró su segundo ciclo en el club con un mensaje de despedida en sus cuentas en redes sociales.

“Muchas gracias, Libertad”, comienza el texto del futbolista ofensivo que debutó en la entidad repollera en 2012 y conquistó cinco títulos durante ese periodo de ocho temporadas.

“Les deseo el mayor de los éxitos para lo que viene y que sigan peleando cosas importantes, como lo han hecho a lo largo de su historia”, añade. “Gracias a los hinchas por el apoyo en todo momento”, concluye el Pollo.

Jorge Recalde, que también pasó por Olimpia, Newell’s Old Boys y Ceará, había retornado a la entidad gumarela para encarar el segundo semestre del 2025 pero desde entonces no tuvo la participación deseada.