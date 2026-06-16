16 jun. 2026
Libertad

Jorge Recalde se despide de Libertad

El ofensivo Jorge Recalde es uno de los que no continuará en Libertad tras el Torneo Apertura 2026. El Pollo se va agradecido del club donde debutó en 2012.

Junio 16, 2026 03:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Jorge Recalde

Jorge Recalde dejó La Huerta.

Foto: Gentileza - Jorge Recalde

Jorge Recalde es una de las bajas de Libertad para el siguiente semestre. El jugador de 34 años cerró su segundo ciclo en el club con un mensaje de despedida en sus cuentas en redes sociales.

Muchas gracias, Libertad”, comienza el texto del futbolista ofensivo que debutó en la entidad repollera en 2012 y conquistó cinco títulos durante ese periodo de ocho temporadas.

Les deseo el mayor de los éxitos para lo que viene y que sigan peleando cosas importantes, como lo han hecho a lo largo de su historia”, añade. “Gracias a los hinchas por el apoyo en todo momento”, concluye el Pollo.

Jorge Recalde, que también pasó por Olimpia, Newell’s Old Boys y Ceará, había retornado a la entidad gumarela para encarar el segundo semestre del 2025 pero desde entonces no tuvo la participación deseada.

Jorge Recalde Libertad
Redacción D10
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