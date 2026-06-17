Libertad oficializa fichaje de Freire

¡Primer adelantado! Libertad comunicó oficialmente la incorporación del defensor argentino Nicolás Freire, quien se convierte en nuevo jugador de la institución para los desafíos del segundo semestre: el Clausura y la Copa Paraguay.

A través de sus canales digitales, la entidad gumarela dio la bienvenida al zaguero con un mensaje dirigido a la afición: “¡Bienvenido a La Huerta, Nico!”, confirmando así su arribo al conjunto albinegro. Su vínculo sería por un año.

Freire se suma a la familia repollera con la misión de aportar experiencia y solidez a la última línea del equipo que dirigirá el nuevo DT del Guma, Nelson Haedo Valdez. El defensor cuenta con una destacada trayectoria internacional, habiendo defendido los colores de clubes de Argentina, México, Estados Unidos, Grecia e Inter Miami, entre otros.

La llegada del futbolista representa una apuesta importante de Libertad para fortalecer su plantel en la búsqueda de nuevos objetivos tanto en el ámbito local para la clasificación a competencias internacionales.

Con su incorporación, el Gumarelo continúa ajustando piezas para afrontar una exigente segunda mitad de año, en la que buscará mantenerse como protagonista en todas las competiciones que dispute.