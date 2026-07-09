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Libertad

Gatito y Velázquez a Libertad: “Son trascendidos periodísticos”

El presidente de Libertad, Rubén Di Tore, se refirió a los rumores que ponen a Gustavo Velázquez y Roberto Fernández en el club: “Son trascendidos periodísticos”.

Julio 9, 2026 12:14 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Velázquez Roberto Fernández

Gustavo Velázquez (d) y Roberto Fernández (i), recientemente jugaron el Mundial por Paraguay.

Foto: Gentileza - Paraguay

En los últimos días cobró fuerza la llegada de Gustavo Velázquez y Roberto Fernández a Libertad, pero el propio presidente repollero, Rubén Di Tore, se encargó de aclarar la situación.

“En contacto para el programa Fútbol a lo Grande, el titular gumarelo indicó que “son trascendidos periodísticos. Nosotros no hemos recibido nada ni hemos hecho ningún tipo de ofertas”, declaró.

Explicó que “el mercado no va directo por el mecanismo oficial. Los representantes conversan directamente con ellos, o jugadores que fueron compañeros y conversan, pero de ahí no pasa. No hay nada oficial, no hay ningún pedido. De momento nosotros no nos hemos movido al respecto”.

Vi que hoy apareció nuevamente el tema de Gatito y de Velázquez”, dijo sobre los jugadores que actualmente militan en Cerro Porteño. Aclaró que se están enfocando en traer “un nueve de área, que no tenga mucha movilidad, pero que tenga gol”.

Rubén Di Tore es consciente que está “difícil el mercado, no solo en Paraguay, sino en toda América. Lo poco que hay se cotiza muy alto y no es momento de hacer un disparate”. Con ese centrodelantero “estaríamos completos. Sería la prioridad”.

Deudas por cobrar

Por otro lado, Rubén Di Tore señaló que hay un monto por cobrarle al Fluminense por el caso de Rubén Lezcano, que actualmente está en Olimpia en condición de préstamo. “Es una transferencia que se ha acordado, hay documentos firmados, hay reclamos hechos, pagos que no se hicieron”, detalló.

De acuerdo con las palabras del presidente de Libertad, el club brasileño “te da vuelta, quiere fraccionar, ya fraccionamos, pide prorroga, le damos prorroga y no cumple. Es desagradable llegar a esas instancias pero son necesarias. Ya está en FIFA”, sostuvo sin querer divulgar el monto de la deuda.

Rubén Di Tore Libertad Cerro Porteño Roberto Fernández Gustavo Velázquez
Redacción D10
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