16 feb. 2026
Libertad

¿Libertad perdió su identidad?

Francisco Chiqui Arce señaló preocupado que “no podemos ser nosotros mismos”, dando a entender que los jugadores se encuentran en un proceso muy complicado a raíz de la mala campaña del 2025 y además las numerosas bajas por lesión que se fueron dando en las primeras fechas del Apertura 2026.

Febrero 16, 2026 07:37 p. m. • 
Por Redacción D10
Libertad.jpg

Iván Ramírez en plena maniobra ofensiva, un poco más atrás se encuentra observando el estratega gumarelo, Francisco Chiqui Arce.

Foto: Club Libertad

Francisco Chiqui Arce, estratega de Libertad y los jugadores gumarelos recibieron maltratos verbales al retirarse del campo de juego, por parte de los aficionados, después de una nueva derrota del equipo, en esta ocasión ante el Sportivo Trinidense.

El equipo repollero se ha frenado desde hace tres fechas donde solo pudo sumar un punto y cinco en total en el Apertura de los 15 en juego.

Durante la conferencia, Arce reconoció que tuvieron una semana tranquila en los entrenamientos. Sin embargo eso no se reflejó en el campo de juego. “Hace un tiempo que no podemos ser nosotros mismos, los jugadores necesitan liberar la cabeza. Entrenamos bien en la semana, eso no se traslada en los partidos”, explicó.

Fue consultado sobre la posibles llegadas de Alexis Duarte y Rubén Lezcano, y contestó: "¿A quién no le gustaría?, serían dos grandes refuerzos”, dijo Chiqui.

Libertad Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Francisco Arce.jpg
Libertad
Francisco Arce también considera un empate justo
Francisco Arce, entrenador de Libertad, coincidió con Víctor Bernay en que el empate en el clásico moderno terminó siendo un resultado acorde al trámite globla del partido.
Febrero 09, 2026 10:53 a. m.
 · 
Redacción D10
GD5A9YMXsAAbH_Y.jfif
Libertad
Ruben Di Tore lamenta la lesión de Hugo Fernández
Rubén Di Tore, presidente de Libertad, se refirió a la grave lesión de Hugo Fernández y lo que se viene este fin de semana ante Guaraní.
Febrero 06, 2026 01:06 p. m.
 · 
Redacción D10
hugo fernández_64554508.jpg
Libertad
Hugo Fernández será baja por seis meses
Hugo Fernández, futbolista de Libertad, sufrió una grave lesión en la rodilla que lo mantendrá fuera de las canchas por alrededor de seis meses.
Febrero 05, 2026 04:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Francisco Chiqui Arce Libertad.jpg
Libertad
Francisco Arce: “Era urgente ganar”
Francisco Arce, técnico de Libertad, se refirió al ajustado triunfo ante Ameliano y calificó como necesario la obtención de los tres puntos.
Enero 29, 2026 05:23 p. m.
 · 
Redacción D10
ACT_5733.JPG_65256008.jpeg
Libertad
Di Tore: “El técnico hizo los cambios tácticos necesarios”
Rubén Di Tore, presidente de Libertad, alabó la corrección táctica de Francisco Arce, que le permitió al equipo gumarelo empatar y hasta estar cerca de ganar en La Nueva Olla.
Enero 26, 2026 02:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Francisco Arce
Libertad
Arce: “Hay equipo para poder pelear por el campeonato”
Francisco Arce debutó en el banquillo de Libertad frente a Cerro Porteño y quedó con buenas sensaciones tras el empate. “Hay equipo para poder pelear por el campeonato”, aseveró.
Enero 25, 2026 01:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más