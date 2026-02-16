¿Libertad perdió su identidad?

Francisco Chiqui Arce, estratega de Libertad y los jugadores gumarelos recibieron maltratos verbales al retirarse del campo de juego, por parte de los aficionados, después de una nueva derrota del equipo, en esta ocasión ante el Sportivo Trinidense.

El equipo repollero se ha frenado desde hace tres fechas donde solo pudo sumar un punto y cinco en total en el Apertura de los 15 en juego.

Durante la conferencia, Arce reconoció que tuvieron una semana tranquila en los entrenamientos. Sin embargo eso no se reflejó en el campo de juego. “Hace un tiempo que no podemos ser nosotros mismos, los jugadores necesitan liberar la cabeza. Entrenamos bien en la semana, eso no se traslada en los partidos”, explicó.

Fue consultado sobre la posibles llegadas de Alexis Duarte y Rubén Lezcano, y contestó: "¿A quién no le gustaría?, serían dos grandes refuerzos”, dijo Chiqui.