27 feb. 2026
Libertad

Matías Rojas llega al país para sumarse al Guma

El mediocampista Matías Rojas llegó al país para sumarse a Libertad, el club que le abrió las puertas para su regreso al fútbol paraguayo.

Febrero 27, 2026 12:08 p. m. • 
Por Redacción D10
Matías Rojas

Matías Rojas llega a Libertad proveniente del Portland Timbers.

Foto: Gentileza - Portland Timbers

Matías Rojas llegó al país para sumarse a Libertad, el club que le abrió las puertas para su retorno al fútbol paraguayo tras haberse convertido en un trotamundos con pasos fugaces por Lanús, Defensa y Justicia Racing, Corinthians, Inter Miami, River Plate y últimamente en Portland Timbers de la Major League Soccer.

En el aeropuerto, Rojas manifestó su alegría por esta vuelta especial. “Un poco emocionado de regresar al país. Hablé con Chiqui y fue parte importante para este regreso”, arrancó diciendo.

Sobre lo que espera con este acuerdo con Libertad, Rojas fue muy optimista. “Tengo expectativas altas para esta aventura. Salí hace bastante tiempo y este regreso me genera muchas emociones”, apuntó.

Consultado por el tiempo de contrato, Matías Rojas sorprendió por el breve acuerdo al que llegaron. “Hasta medio año”, soltó.

También se refirió al supuesto interés de Cerro Porteño en este mercado de pases. “Siempre se hablan muchas cosas y después los criticados somos nosotros. Agradezco al club que me abrió las puertas en un momento delicado de mi vida”, dando a entender que desde Barrio Obrero no recibió ningún llamado.

Por último afirmó que buscará demostrar un buen fútbol en La Huerta. “Tuve muchas versiones nuevas, pero vengo en busca de una mejor a la que mostré el año pasado”, cerró.

Redacción D10
