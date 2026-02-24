Pulpito vuelve con la mira en la Selección

Andrés Duarte conversó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a lo que representa la vuelta del “Pulpito” a Paraguay. El defensor, últimamente en Santos, será nuevo jugador de Libertad, equipo en donde buscará ganar ritmo para llegar a la Albirroja.

“Él está motivado de venir a Paraguay. Creo que hace rato estaba esperando el cambio y eso le va venir bien él para estar cerca de la selección también. La prioridad es estar en ritmo, estar cerca de la selección. Es la oportunidad para que pueda mostrarse nuevamente”, dijo Duarte en la 1080 AM.

Andrés Duarte contó que su hijo se encuentra en plenitud física, solo que no era tenido en cuenta en el equipo desde su participación en la gira asiática. Según contó en la entrevista, el paraguayo no había logrado sumarse a su equipo tras participar con la Albirroja, siendo reemplazado por otro zaguero y perdiendo el puesto.

“Ojalá este cambio le venga bien”, subrayó.