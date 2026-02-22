22 feb. 2026
Libertad

Alan Benítez retorna a La Huerta y Pulpito depende del Santos

A falta de la presentación, Libertad ya aseguró la contratación de Alan Max Benítez y se espera concretar las negociaciones por Alexis Duarte.

Febrero 22, 2026 08:44 p. m. • 
Por Redacción D10
Alan Benítez.jpg

Recuerdos. Alan Benítez festeja el tanto convertido a Olimpia hace aproximadamente 7 años, el 24 de febrero de 2019.

Internet

Libertad inició con el pie izquierdo el Torneo Apertura 2026 y en su afán de recomponerse optó en apostar a contrataciones importantes pensando en la Copa de Primera y la Fase de Grupos de la Libertadores.

El Guma suma apenas 5 (cinco) puntos en sus primeros seis partidos disputados: una victoria, dos empates y tres derrotas. Además ha perdido por lesión a dos jugadores capitales como el caso de Hugo Fernández (lesión grave) y Robert Rojas (lesión leve) y a raíz de este momento crítico la apuesta es repatriar a uno de sus exfutbolistas que en la actualidad se desempeña en Brasil.

Alan Benítez vuelve a su casa después de seis años, estuvo hasta finales de 2019, y este será su tercer ciclo en la institución que lo vio debutar en la máxima categoría en el 2013.

El lateral de 32 años llega proveniente del Internacional de Porto Alegre y se sumará a filas del Repollero en los próximos días.

Por otra parte, la dirigencia de Libertad continúa los trámites para lograr el préstamo por parte del Santos de Alexis “Pulpito” Duarte.

En cuanto a la agenda del Gumarelo, tiene el duelo Blanco y Negro (vs. Olimpia) este miércoles desde las 20:30 en el Defensores del Chaco.

Libertad APF
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Libertad
Libertad
Libertad: Lesión de Hugo Fernández, chance para los jóvenes
Tras la lesión de Hugo Fernández, el presidente de Libertad, Rubén Di Tore, indicó que “de momento no” tiene pensando reforzarse y que de alguna manera será una chance para los jugadores de la casa.
Febrero 10, 2026 11:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Francisco Arce.jpg
Libertad
Francisco Arce también considera un empate justo
Francisco Arce, entrenador de Libertad, coincidió con Víctor Bernay en que el empate en el clásico moderno terminó siendo un resultado acorde al trámite globla del partido.
Febrero 09, 2026 10:53 a. m.
 · 
Redacción D10
GD5A9YMXsAAbH_Y.jfif
Libertad
Ruben Di Tore lamenta la lesión de Hugo Fernández
Rubén Di Tore, presidente de Libertad, se refirió a la grave lesión de Hugo Fernández y lo que se viene este fin de semana ante Guaraní.
Febrero 06, 2026 01:06 p. m.
 · 
Redacción D10
hugo fernández_64554508.jpg
Libertad
Hugo Fernández será baja por seis meses
Hugo Fernández, futbolista de Libertad, sufrió una grave lesión en la rodilla que lo mantendrá fuera de las canchas por alrededor de seis meses.
Febrero 05, 2026 04:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Francisco Chiqui Arce Libertad.jpg
Libertad
Francisco Arce: “Era urgente ganar”
Francisco Arce, técnico de Libertad, se refirió al ajustado triunfo ante Ameliano y calificó como necesario la obtención de los tres puntos.
Enero 29, 2026 05:23 p. m.
 · 
Redacción D10
ACT_5733.JPG_65256008.jpeg
Libertad
Di Tore: “El técnico hizo los cambios tácticos necesarios”
Rubén Di Tore, presidente de Libertad, alabó la corrección táctica de Francisco Arce, que le permitió al equipo gumarelo empatar y hasta estar cerca de ganar en La Nueva Olla.
Enero 26, 2026 02:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más