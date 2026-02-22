Alan Benítez retorna a La Huerta y Pulpito depende del Santos

Libertad inició con el pie izquierdo el Torneo Apertura 2026 y en su afán de recomponerse optó en apostar a contrataciones importantes pensando en la Copa de Primera y la Fase de Grupos de la Libertadores.

El Guma suma apenas 5 (cinco) puntos en sus primeros seis partidos disputados: una victoria, dos empates y tres derrotas. Además ha perdido por lesión a dos jugadores capitales como el caso de Hugo Fernández (lesión grave) y Robert Rojas (lesión leve) y a raíz de este momento crítico la apuesta es repatriar a uno de sus exfutbolistas que en la actualidad se desempeña en Brasil.

Alan Benítez vuelve a su casa después de seis años, estuvo hasta finales de 2019, y este será su tercer ciclo en la institución que lo vio debutar en la máxima categoría en el 2013.

El lateral de 32 años llega proveniente del Internacional de Porto Alegre y se sumará a filas del Repollero en los próximos días.

Por otra parte, la dirigencia de Libertad continúa los trámites para lograr el préstamo por parte del Santos de Alexis “Pulpito” Duarte.

En cuanto a la agenda del Gumarelo, tiene el duelo Blanco y Negro (vs. Olimpia) este miércoles desde las 20:30 en el Defensores del Chaco.