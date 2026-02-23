23 feb. 2026
Pulpito Duarte retorna a Paraguay para defender al Gumarelo

Alexis Duarte se suma a Federico Carrizo y Alan Benítez como las incorporaciones gumarelas del 2026, y se espera por la llegada de Matías Rojas.

Febrero 23, 2026 
Por Redacción D10
El zaguero central, Alexis Duarte retornará al fútbol paraguayo después de tres años de haber jugado en la liga de Rusia y Brasil.

Suman y siguen las incorporaciones en Libertad, pero con un denominador común, en algún momento de sus carreras tuvieron vinculación con Cerro Porteño.

El primer caso fue Federico Carrizo quién llegó a principio de año con pase en mano desde B° Obrero. El domingo se confirmó el retorno de Alan Benítez, el lateral izquierdo jugó en el Ciclón en las temporadas 2023, 2024 y 2025.

Este lunes se finiquitó el préstamo de Alexis Duarte del Santos a Tuyucuá. Duarte debutó con el equipo azulgrana en 2019 y estuvo en el club hasta el 2022. Y por último, el interés de contratar al volante ofensivo Matías Rojas que debutó en Cerro en 2014 y jugó hasta el 2016.

Se puede destacar otra coincidencia, a todos ellos los dirigió Francisco Chiqui Arce, el DT repollero.

