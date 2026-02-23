Pulpito Duarte retorna a Paraguay para defender al Gumarelo

Suman y siguen las incorporaciones en Libertad, pero con un denominador común, en algún momento de sus carreras tuvieron vinculación con Cerro Porteño.

El primer caso fue Federico Carrizo quién llegó a principio de año con pase en mano desde B° Obrero. El domingo se confirmó el retorno de Alan Benítez, el lateral izquierdo jugó en el Ciclón en las temporadas 2023, 2024 y 2025.

Este lunes se finiquitó el préstamo de Alexis Duarte del Santos a Tuyucuá. Duarte debutó con el equipo azulgrana en 2019 y estuvo en el club hasta el 2022. Y por último, el interés de contratar al volante ofensivo Matías Rojas que debutó en Cerro en 2014 y jugó hasta el 2016.

Se puede destacar otra coincidencia, a todos ellos los dirigió Francisco Chiqui Arce, el DT repollero.