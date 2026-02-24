Matías Rojas se sube al tren de contrataciones del Guma

Matías Rojas, el futbolista paraguayo de 30 años confirma su retorno a la Primera División en nuestro país, su destino será La Huerta de Libertad.

Después de un par de días de negociaciones, la respuesta fue favorable y Rojas se suma al proyecto de Francisco Chiqui Arce.

Rojas debutó en Cerro Porteño en el 2014, y permaneció en el fútbol guaraní hasta el 2016. Posteriormente fichó para Lanús de Argentina entre el 2017/2018 para recalar en Defensa y Justicia del mismo país el primer semestre del 2019.

A mediados del 2019, Racing Club de Avellaneda adquirió su pase y su pasantía en el club duró hasta el 2023.

En el 2023/2024 formó parte del equipo del Corinthians y en para el segundo semestre del 2024 su destino fue la MLS, el Inter Miami dónde compartió equipo con el astro mundial, Lionel Messi.

Ya en el 2025, Matías Rojas volvió a migrar al fútbol argentino, en el Millonario River Plate dónde estuvo seis meses y en los últimos seis meses del 2025 en el Portland Timbers de la MLS.