24 feb. 2026
Libertad

Matías Rojas se sube al tren de contrataciones del Guma

El jugador paraguayo Matías Rojas se convirtió en las últimas horas en la nueva incorporación de Libertad y se suma a Federico Carrizo, Alan Benítez y Alexis Duarte en la apuesta gumarela de cara la Copa Libertadores.

Febrero 24, 2026 
Por Redacción D10
mATÍAS rOJAS.jpeg

Recorrido. Matías Rojas entre sus experiencias internacionales compartió equipo con Leo Messi en el Inter de Miami.

Internet

Matías Rojas, el futbolista paraguayo de 30 años confirma su retorno a la Primera División en nuestro país, su destino será La Huerta de Libertad.

Después de un par de días de negociaciones, la respuesta fue favorable y Rojas se suma al proyecto de Francisco Chiqui Arce.

Rojas debutó en Cerro Porteño en el 2014, y permaneció en el fútbol guaraní hasta el 2016. Posteriormente fichó para Lanús de Argentina entre el 2017/2018 para recalar en Defensa y Justicia del mismo país el primer semestre del 2019.

A mediados del 2019, Racing Club de Avellaneda adquirió su pase y su pasantía en el club duró hasta el 2023.

En el 2023/2024 formó parte del equipo del Corinthians y en para el segundo semestre del 2024 su destino fue la MLS, el Inter Miami dónde compartió equipo con el astro mundial, Lionel Messi.

Ya en el 2025, Matías Rojas volvió a migrar al fútbol argentino, en el Millonario River Plate dónde estuvo seis meses y en los últimos seis meses del 2025 en el Portland Timbers de la MLS.

Libertad Matías Rojas
Redacción D10
