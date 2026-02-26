Arce busca recuperar la confianza

El entrenador de Libertad, Francisco Arce, conversó este miércoles luego de una nueva derrota, esta vez frente a Olimpia por 1-0 en el duelo correspondiente a la fecha 7 del torneo Apertura. El Chiqui reconoce los males de su equipo e indicó que la prioridad es ganar el siguiente juego para salir de la racha negativa.
“Es una mezcla de un poco de todo. Estamos intentando de todas formas, con variantes, trabajo, buscando alternativas salir de esta situación que nos pesa a todos. Pero cuando estamos bien no ligamos y nos convierten. Perdimos de vuelta ante un rival que está en buen momento y nosotros necesitábamos vencer para cortar distancia”, dijo Arce en rueda de prensa.
“Hay que levantar cabeza, hay que trabajar, mirar para adelante. No encuentro otra forma para poder escapar. Recuperar la confianza, el buen juego y esperar el siguiente partido que es lo más importante”, agregó.
Consultado sobre qué se debe hacer para tratar de revertir el momento del Guma que suma apenas 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas, dijo que lo prioritario es ganar para recuperar confianza.
“Primero recuperar la confianza, volver a jugar normal, con alegría. Yo creo que es un momento en donde no se puede cometer el error de comenzar a buscar culpables adentro. Nos tenemos que hacer cargo todos. Hemos perdido la confianza que es lo más urgente y solo se recupera ganando. Lo que necesitamos hoy es ganar y después pensar en las otras cuestiones”, subrayó.