03 mar. 2026
Libertad

“Era necesario ganar”: Lorenzo Melgarejo

El jugador de Libertad, Lorenzo Melgarejo destacó la goleada ante el Sportivo San Lorenzo. “Era necesario ganar”, aseveró.

Marzo 03, 2026 09:17 a. m. • 
Por Redacción D10
Lorenzo Melgarejo

Lorenzo Melgarejo convirtió dos goles y dio una asistencia.

Foto: Gentileza - APF

Libertad aplastó al Sportivo San Lorenzo por 0-7 y Lorenzo Melgarejo fue la gran figura del encuentro con dos goles y una asistencia. El futbolista resaltó que “era necesario ganar. Estamos en deuda con nosotros mismos, con la gente. Lo teníamos que ganar y lo hicimos de la mejor manera”.

Con la del lunes, Libertad sumó recién su segunda victoria en el Torneo Apertura. “Creo que salió todo lo que en los otros partidos no estaba saliendo. Antes llegábamos pero no convertíamos. Hoy se abrieron todas las puertas. Ojalá que sigamos por este camino y no paremos más”, expresó en charla para Tigo Sports.

Con relación a lo que resta, dijo que la idea es “sumar todos los puntos posibles y encarar la segunda rueda de la mejor manera. Con los refuerzos que vinieron el ánimo también cambió. Se vio otro Libertad”.

Son tres las fechas que le restan a la primera parte del Torneo Apertura más toda una rueda. Libertad se encuentra con ocho unidades, a 12 puntos del líder Olimpia.

Libertad Lorenzo Melgarejo Sportivo San Lorenzo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Alexis-Duarte-2.jpg
Libertad
Pulpito Duarte retorna a Paraguay para defender al Gumarelo
Alexis Duarte se suma a Federico Carrizo y Alan Benítez como las incorporaciones gumarelas del 2026, y se espera por la llegada de Matías Rojas.
Febrero 23, 2026 05:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Alan Benítez.jpg
Libertad
Alan Benítez retorna a La Huerta y Pulpito depende del Santos
A falta de la presentación, Libertad ya aseguró la contratación de Alan Max Benítez y se espera concretar las negociaciones por Alexis Duarte.
Febrero 22, 2026 08:44 p. m.
 · 
Redacción D10
Libertad.jpg
Libertad
¿Libertad perdió su identidad?
Francisco Chiqui Arce señaló preocupado que “no podemos ser nosotros mismos”, dando a entender que los jugadores se encuentran en un proceso muy complicado a raíz de la mala campaña del 2025 y además las numerosas bajas por lesión que se fueron dando en las primeras fechas del Apertura 2026.
Febrero 16, 2026 07:37 p. m.
 · 
Redacción D10
20260212_193353.jpg
Libertad
Alexis Pulpito Duarte podría regresar al fútbol paraguayo
Alexis Pulpito Duarte, últimamente en el Santos de Brasil, podría regresar al fútbol paraguayo para reencontrarse con un viejo conocido.
Febrero 12, 2026 07:47 p. m.
 · 
Redacción D10
marte.jpg
Libertad
El jugador de Boca Juniors que podría llegar a Libertad
El equipo gumarelo negocia el préstamo de un futbolista de Boca Juniors de Argentina.
Febrero 12, 2026 04:50 p. m.
Robert Rojas y Néstor Camacho_Robert Rojas_64625303.jpg
Libertad
Otra baja sensible en Libertad
Robert Rojas sufrió una lesión importante y será baja en el Guma por al menos 3 meses.
Febrero 12, 2026 12:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más