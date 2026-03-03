“Era necesario ganar”: Lorenzo Melgarejo

Libertad aplastó al Sportivo San Lorenzo por 0-7 y Lorenzo Melgarejo fue la gran figura del encuentro con dos goles y una asistencia. El futbolista resaltó que “era necesario ganar. Estamos en deuda con nosotros mismos, con la gente. Lo teníamos que ganar y lo hicimos de la mejor manera”.

Con la del lunes, Libertad sumó recién su segunda victoria en el Torneo Apertura. “Creo que salió todo lo que en los otros partidos no estaba saliendo. Antes llegábamos pero no convertíamos. Hoy se abrieron todas las puertas. Ojalá que sigamos por este camino y no paremos más”, expresó en charla para Tigo Sports.

Con relación a lo que resta, dijo que la idea es “sumar todos los puntos posibles y encarar la segunda rueda de la mejor manera. Con los refuerzos que vinieron el ánimo también cambió. Se vio otro Libertad”.

Son tres las fechas que le restan a la primera parte del Torneo Apertura más toda una rueda. Libertad se encuentra con ocho unidades, a 12 puntos del líder Olimpia.