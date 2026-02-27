27 feb. 2026
Libertad

El Gumarelo presenta a sus nuevos refuerzos

Libertad anunció oficialmente este viernes a sus últimas tres incorporaciones para la temporada 2026.

Febrero 27, 2026 08:44 p. m.
fdfff.jpg

Benítez, Rojas y Duarte con la casaca gumarela.

“Bienvenidos a La Huerta. Se suman a la familia Gumarela, con ganas y determinación. Matías, Alexis y Alan. Con Humildad y Trabajo”, publicó la cuenta oficial del Guma en sus redes sociales acompañado de un video con los tres jugadores pisando el césped del estadio de Tuyucuá.

El Gumarelo, que solo había contrado a Pachi Carrizo, se vio obligado a contratar más jugadores debido al flojo arranque en el Torneo Apertura, donde suma apenas 5 puntos de 21 posibles tras las primeras siete fechas disputadas.

Ahora habrá que ver si la realidad gumarela se revierte con estos arribos de Matías Rojas, Alan Benítez y Alexis Pulpito Duarte.

El próximo encuentro del equipo de Francisco Arce, que viene de perder ante Olimpia, será el lunes visitando a San Lorenzo a las 20:30.

Libertad Matías Rojas Alexis Duarte
Más contenido de esta sección
Alan Benítez.jpg
Libertad
Alan Benítez retorna a La Huerta y Pulpito depende del Santos
A falta de la presentación, Libertad ya aseguró la contratación de Alan Max Benítez y se espera concretar las negociaciones por Alexis Duarte.
Febrero 22, 2026 08:44 p. m.
 · 
Redacción D10
Libertad.jpg
Libertad
¿Libertad perdió su identidad?
Francisco Chiqui Arce señaló preocupado que “no podemos ser nosotros mismos”, dando a entender que los jugadores se encuentran en un proceso muy complicado a raíz de la mala campaña del 2025 y además las numerosas bajas por lesión que se fueron dando en las primeras fechas del Apertura 2026.
Febrero 16, 2026 07:37 p. m.
 · 
Redacción D10
20260212_193353.jpg
Libertad
Alexis Pulpito Duarte podría regresar al fútbol paraguayo
Alexis Pulpito Duarte, últimamente en el Santos de Brasil, podría regresar al fútbol paraguayo para reencontrarse con un viejo conocido.
Febrero 12, 2026 07:47 p. m.
 · 
Redacción D10
marte.jpg
Libertad
El jugador de Boca Juniors que podría llegar a Libertad
El equipo gumarelo negocia el préstamo de un futbolista de Boca Juniors de Argentina.
Febrero 12, 2026 04:50 p. m.
Robert Rojas y Néstor Camacho_Robert Rojas_64625303.jpg
Libertad
Otra baja sensible en Libertad
Robert Rojas sufrió una lesión importante y será baja en el Guma por al menos 3 meses.
Febrero 12, 2026 12:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Hugo Fernández
Libertad
La grata visita que recibió Hugo Fernández
Hugo Fernández pasó por el quirófano tras la lesión de ligamento que sufrió. Algunos de los que compartieron equipo en Olimpia pasaron a visitarlo.
Febrero 10, 2026 04:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más