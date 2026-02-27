El Gumarelo presenta a sus nuevos refuerzos

“Bienvenidos a La Huerta. Se suman a la familia Gumarela, con ganas y determinación. Matías, Alexis y Alan. Con Humildad y Trabajo”, publicó la cuenta oficial del Guma en sus redes sociales acompañado de un video con los tres jugadores pisando el césped del estadio de Tuyucuá.

El Gumarelo, que solo había contrado a Pachi Carrizo, se vio obligado a contratar más jugadores debido al flojo arranque en el Torneo Apertura, donde suma apenas 5 puntos de 21 posibles tras las primeras siete fechas disputadas.

Ahora habrá que ver si la realidad gumarela se revierte con estos arribos de Matías Rojas, Alan Benítez y Alexis Pulpito Duarte.

El próximo encuentro del equipo de Francisco Arce, que viene de perder ante Olimpia, será el lunes visitando a San Lorenzo a las 20:30.