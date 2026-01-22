22 ene. 2026
Roque: “La idea es coronar todo el trabajo con un título”

Roque Santa Cruz, legendario delantero paraguayo, se apresta para protagonizar otro año como profesional y en el que buscará cerrar con un título. “Esa es la consigna y el objetivo claro”, comentó.

Enero 22, 2026 02:52 p. m.
nacional 1.jpg

Roque Santa Cruz posa con la camiseta de Nacional.

Foto: Gentileza

“El objetivo que perseguimos es ganar todos los partidos que disputemos en el año, esperemos que eso nos lleve a pelear el título, esa es la consigna”, respondió el delantero Roque Santa Cruz, en charla con los medios de comunicación al ser consultado sobre los objetivos de la Academia.

El goleador histórico de la Selección Paraguaya de Fútbol con 32 años anotaciones, que lleva 30 años de vigencia en el fútbol profesional, quiere agrandar su palmarés en sus últimos trotes en este deporte.

Creo que Nacional viene haciendo campañas muy buenas, la idea es coronar todo el trabajo que se viene haciendo con un título. Son objetivos muy claros los que se ha propuesto en el año, tenemos que hacer un gran trabajo en el semestre”, agregó.

Sobre su incorporación, Roque afronta con mucha ansiedad, pero abierto todavía a nuevos aprendizajes. “Con mucha ansiedad, es volver a entrar en un vestuario nuevo, conocer el grupo nuevo. Han sido semanas duras de entrenamientos fuertes y de aprendizaje”, refirió.

Hermosa camiseta. Sobre el nuevo vestuario, Santa Cruz aprobó los nuevos diseños. “Más allá de las ganas de debutar, estamos pendientes de la equipación que vamos a usar. Nos gusta mucho la equipación del club y esperemos que sea el comienzo de la historia que queremos escribir durante el año”, sentenció.

El equipo de Felipe Giménez debutará en el torneo Apertura 2026 el sábado 24 de enero. El Trico enfrentará al recién ascendido San Lorenzo, en el estadio Arsenio Erico, desde las 18:00.

