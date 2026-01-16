La llegada de Roque Santa Cruz “impactó en el club”

Roque Santa Cruz, el experimentado delantero paraguayo, será una de las alternativas para el ataque de Nacional que Felipe Giménez manejará en la temporada 2026. El entrenador señaló que la llegada del futbolista “impactó en el club”.

En charla para Fútbol a lo Grande, el técnico declaró que impactó por “todo lo que representa su figura, su carrera y por lo que genera el deseo, porque uno a veces puede pensar que quiere venir a cerrar su carrera, a sumar desde otro lugar. Sin embargo fue clave la reunión de tuvimos y a partir de ahí, su día a día, a todos nos ganó, a todos nos llenó”.

“Es el ejemplo para muchos, el ejemplo para el plantel y una voz autorizada dentro del vestuario”, afirmó Felipe Giménez que en su etapa de jugador de las Divisiones Formativas lo tuvo de compañero.

Por otro lado, con relación a los trabajos, manifestó que sirven para estar “más enfocados en la idea, en consolidar el grupo, el trabajo. Los partidos de pretemporada son para sacarse esa carga, sumando minutos, pero sin muchas consecuencias con respecto a resultados. Más bien se evalúa otras cosas, darle forma a lo que venimos buscando”.

“La asimilación del grupo es muy buena. Hay un grupo que es muy sano, cada día va captando lo que pretendemos y eso es bueno de cara al futuro”, remarcó. Nacional debutará en el Torneo Apertura frente al Sportivo San Lorenzo.