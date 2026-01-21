21 ene. 2026
Nacional

Nacional presenta la nueva piel para la temporada 2026

Nacional mantiene sus tradicionales colores en las tres alternativas de equipos, de cara a los desafíos que afrontará en diversas categorías.

Enero 21, 2026 01:29 p. m. • 
Por Redacción D10
nacional equipacion 2026

Arrúa, Roque, Gaona Lugo y Ortíz, en la presentación de las indumentarias.

Gentileza.

Nacional presentó este miércoles las indumentarias que utilizará para la temporada 2026, con las que afrontará los desafíos en el plano local y en la Copa Sudamericana.

El acto contó con la presencia de autoridades del club y de la marca paraguaya que lo auspicia, más los representantes del plantel actual. Entre ellos estaban el experimentado delantero Roque Santa Cruz, el portero Gerardo Ortiz, el ofensivo Orlando Gaona Lugo y el atacante Carlos Arrúa.

El Tricolor competirá con tres alternativas de equipos, manteniendo el blanco predominante en la principal, la roja como alternativa y en azul como tercera indumentaria.

Nacional debuta en el torneo Apertura enfrentando como local a Sportivo San Lorenzo, este sábado 24 de enero, desde las 18:00. El equipo dirigido por Felipe Giménez hizo nueve incorporaciones, siendo la más importante la contratación del goleador histórico de la Selecicón Paraguaya de Fútbol.

Torneo Apertura Nacional Roque Santa Cruz
Redacción D10
