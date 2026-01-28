Hugo Adrián Benítez: “Dejar la vida por estos colores”

El delantero Hugo Adrián Benítez, autor del gol del triunfo de Nacional sobre Luqueño en Itauguá el pasado martes, habló con la televisión y valoró el resultado, al tiempo de destacar la entrega de sus compañeros.

“Fue un partido muy sufrido, sabíamos a lo que íbamos a enfrentarnos, gracias a Dios se nos dio la victoria y pudimos llevarnos los tres puntos, era lo que estábamos buscando”, indicó.

Señaló que para él es “algo único” convertir el tanto de la victoria y señaló que en cada partido intentará “dejar la vida por estos colores”.

“En el primer tiempo no se nos estaba dando por la desesperación que teníamos, luego en el entretiempo hablamos entre todos y entramos más motivados y por suerte pudimos ganar. Nos propusimos esto, ganar los primeros tres partidos del campeonato para así empezar de la mejor manera posible”, agregó.

El elenco académico que dirige técnicamente Felipe Giménez ganó sus primeros dos partidos del torneo Apertura 2026 y su próximo encuentro será este sábado desde las 18:00 ante el Sportivo 2 de Mayo en el estadio Arsenio Erico de barrio Obrero.