El objetivo de Nacional es “salir campeón”

El atacante Hugo Adrián Benítez tiene bien definido el objetivo al que apunta Nacional. “El objetivo está muy claro, el objetivo está hecho: salir campeón, a eso estamos apuntando”, afirmó en charla con el programa Fútbol a lo Grande.

Recordó que “en el campeonato pasado se nos fue, hicimos un buen campeonato pero nos faltaron algunas cosas a pulir para poder campeonato y ahora estamos haciendo eso. Estamos apuntando a ser campeón del Apertura”.

El delantero resaltó la presencia de Roque Santa Cruz en el equipo. “Sabemos lo que es Roque. Su presencia anímicamente nos alza a todos. Tener a una leyenda con nosotros es algo único, aprender de él es algo lindo. Está aportando de la mejor manera”, manifestó.

“Siempre te da consejos. Es un señor que siempre te habla, siempre te orienta para hacer bien las cosas y eso se va a notar en la cancha. Estamos aprendiendo mucho de él”, concluyó. Nacional debuta en el Torneo Apertura ante el Sportivo San Lorenzo, el sábado 24 de enero, a las 18:00, en el estadio Arsenio Erico.