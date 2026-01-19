Enrique Sánchez, con altas expectativas para el estreno de Nacional

Enrique Sánchez, presidente de Nacional, evaluó la etapa de pretemporada de su equipo, avizorando el inicio del Apertura.

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), el directivo refirió que las expectativas son altas, ya que el grupo académico trabajó bien en su preparación bajo las órdenes de Felipe Giménez, a lo que apuntó: “Lo vi bien al grupo bajo las órdenes del entrenador, con innovaciones en los entrenamientos y llevando muy bien al grupo, los amistosos sirvieron para ir evaluando para el arranque, así que las expectativas son altas”.

Con respecto a las incorporaciones, Sánchez apuntó de que llegaron todos los pedidos del DT, pero no cierra la puerta a algún nombre antes del cierre de libro de pases, a lo que remarcó: “Tenemos cupo lleno, pero siempre puede surgir algo, pero ya no es pensado en un nombre en especial”.

Acerca de la situación del ofensivo Josue Colmán, el presidente académico explicó: “Josué tiene una oferta, en caso de no darse algo en el exterior se puede sumar a nuestro grupo”.

Nacional debuta en el Apertura este sábado 24 enfrentando al Sportivo San Lorenzo desde las 18:00 en el estadio Arsenio Erico.