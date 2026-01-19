19 ene. 2026
Nacional

Enrique Sánchez, con altas expectativas para el estreno de Nacional

El presidente del Tricolor evaluó la etapa de pretemporada y confirmó que el cupo de incorporaciones está cerrado.

Enero 19, 2026 01:40 p. m. • 
Por Redacción D10
nacional entrenamiento

El Albo se pone a punto para el debut en el Apertura.

Foto: Gentileza.

Enrique Sánchez, presidente de Nacional, evaluó la etapa de pretemporada de su equipo, avizorando el inicio del Apertura.

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), el directivo refirió que las expectativas son altas, ya que el grupo académico trabajó bien en su preparación bajo las órdenes de Felipe Giménez, a lo que apuntó: “Lo vi bien al grupo bajo las órdenes del entrenador, con innovaciones en los entrenamientos y llevando muy bien al grupo, los amistosos sirvieron para ir evaluando para el arranque, así que las expectativas son altas”.

Con respecto a las incorporaciones, Sánchez apuntó de que llegaron todos los pedidos del DT, pero no cierra la puerta a algún nombre antes del cierre de libro de pases, a lo que remarcó: “Tenemos cupo lleno, pero siempre puede surgir algo, pero ya no es pensado en un nombre en especial”.

Acerca de la situación del ofensivo Josue Colmán, el presidente académico explicó: “Josué tiene una oferta, en caso de no darse algo en el exterior se puede sumar a nuestro grupo”.

Nacional debuta en el Apertura este sábado 24 enfrentando al Sportivo San Lorenzo desde las 18:00 en el estadio Arsenio Erico.

Enrique Sánchez Nacional Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Fernando Díaz
Nacional
Nacional se refuerza con Fernando Díaz
El zaguero Fernando Díaz es nuevo jugador de Nacional para las competencias del 2026, informó ayer Fútbol a lo Grande en su cuenta de X.

Enero 10, 2026 10:42 a. m.
 · 
Redacción D10
G-ElKsPXoAAw6_k.jpg
Nacional
El goleador de 13 años que realiza la pretemporada con Nacional
Nacional dio a conocer que Santiago Benjamín Galeano, joven goleador de 13 años, realiza la pretemporada con la Primera División de Nacional.
Enero 07, 2026 01:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Roque Santa Cruz.jpg
Nacional
Roque, 30 años de vigencia profesional
El delantero Roque Santa Cruz cumplirá este 2026 30 años de profesionalismo en el fútbol, temporada en la que defenderá la camiseta de Nacional, su tercer equipo en el fútbol paraguayo.
Enero 05, 2026 10:57 a. m.
 · 
Redacción D10
nanaciona.jpeg
Nacional
Nacional presentó a Roque Santa Cruz y otros refuerzos
El Albo sumó a su plantel, además del experimentado delantero, a Silvio Torales, Alejandro Samudio y Juan Feliú.
Enero 02, 2026 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260101-WA0000.jpg
Nacional
Nacional recibe el Año Nuevo presentando a Roque Santa Cruz
Nacional confirmó al histórico Roque Santa Cruz como nuevo refuerzo para la temporada 2026.
Enero 01, 2026 05:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Felipe Giménez Roque Santa Cruz
Nacional
Felipe Giménez, de ser compañero de Roque Santa Cruz a dirigirlo
Felipe Giménez, entrenador de Nacional, tendrá en su plantilla a Roque Santa Cruz, quien fue su compañero en las Divisiones Formativas. “Lo que me sucede es algo anecdótico”, dijo el DT.
Diciembre 30, 2025 11:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más