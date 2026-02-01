Felipe Giménez con los pies sobre la tierra

Nacional goleó por 5-1 a 2 de Mayo en el estadio Arsenio Erico lo que significó el puntapié de la tercera fecha del torneo Apertura que lidera el conjunto dirigido por Felipe Giménez.

El técnico tricolor charló en conferencia de prensa luego del partidazo que hizo su equipo y no ocultó su alegría. “Estamos contentos por los puntos conseguidos en este inicio de campeonato. Los resultados hablan del trabajo que estamos haciendo”, arrancó diciendo.

Sobre lo plasmado en materia futbolística, Felipe es consiente de que actualmente están en sintonía y esperan seguir así cuando se venga Olimpia la próxima fecha. “El rendimiento en estas tres fechas me ha dejado satisfecho. Esto recién comienza, ahora tenemos una semana, lo que es ideal para preparar el equipo para el próximo partido que será muy complicado”, apuntó.

Sobre lo bien que se ha notado el ingreso de los jugadores de recambio en estas tres fechas, Felipe contó su secreto. “Esa importancia que le damos a todos nos permite tener la rotación para que cada uno tenga sus minutos. Así manejamos las cargas y las frescura que debe tener un equipo a lo largo del torneo”, detalló.

Atendiendo que lideran de manera solitaria el certamen, Felipe Giménez fue muy claro en sus experesiones siendo mesurado. “Este campeonato va a ser uno de los más peleados. Nuestro objetivo está bien marcado en el vestuario, no hablamos de la punta, esto recién empieza”, sostuvo.

Por último decidió dedicarle el gran arranque a los hinchas de la Academia. “Se lo dedico a la gente de Nacional, se que el hincha estaba esperando hace tiempo vivir este buen momento. A partir de ahora hay que sostener este rendimiento”, concluyó.

Nacional es el líder del torneo Apertura con 9 puntos, producto de sus tres victorias en el torneo Apertura. El siguiente desafío será ante Olimpia el domingo 8 de febrero a las 20:15 en el estadio Arsenio Erico.

