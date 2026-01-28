Felipe Giménez: “La victoria te da confianza”

“Contento por la victoria; la victoria no tiene sustitutos, te ayuda a trabajar mejor, a tener más confianza, eso ayuda mucho siempre”, comentó.

Analizando el juego ante el Auriazul, apuntó: “Un partido que fue duro, difícil, que nos costó un montón, Luqueño hizo muy bien su trabajo, para nosotros fue clave el empate, luego fuimos creciendo con los cambios”.

Sobre Roque Santa Cruz (44 años), experimentado jugador del equipo, valoró su partido, destacando su jerarquía y lo que aporta para el equipo tricolor.

“Roque lo está haciendo muy bien y nosotros estamos haciendo los cambios con respecto a él, para que podamos tener siempre su mejor versión”, apuntó. La Academia es líder del campeonato Apertura con 6 puntos en la tabla, producto de dos victorias.

