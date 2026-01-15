Líder Cáceres seguirá su carrera en Nacional

Líder Cáceres, que en la temporada pasada debutó en Atlético Tembetary y jugó la Copa Mundial Sub 20 defendiendo los colores de la Selección Paraguaya, seguirá su carrera en Nacional.

“Me acaban de confirmar. Me tengo que presentar hoy para las 16:30 en el club”, aseveró Líder Cáceres en charla para Fútbol a lo Grande. El defensa de 20 años mencionó: “Ya me venía diciendo que estaban interesados en mí. Hoy estaba entrenando por la mañana y me llamó mi representante”.

De Nacional dijo que “es un buen equipo, un equipo grande. Me siento muy orgulloso”. Daniel Campo, su representante, detalló que el chico “va a préstamo por un año a opción (…) Es uno de los cuatro o cinco centrales jóvenes con futuro en la liga paraguaya”.

“Tiene una velocidad increíble, tiempista, no pierde un mano a mano fácilmente”, añadió. Además, Josué Colmán está en el interés de una Academia que el miércoles presentó a Fernando Díaz, que llega de Unión de Santa Fe.