16 ene. 2026
Nacional

Líder Cáceres seguirá su carrera en Nacional

Esta tarde, el defensa Líder Cáceres, que debutó en Atlético Tembetary la temporada pasada, se presentará en Nacional para sellar su pase a la Academia.

Enero 15, 2026 12:42 p. m. • 
Por Redacción D10
Líder Cáceres

Líder Cáceres continuará su carrera en Nacional.

Foto: Gentileza - Líder Cáceres

Líder Cáceres, que en la temporada pasada debutó en Atlético Tembetary y jugó la Copa Mundial Sub 20 defendiendo los colores de la Selección Paraguaya, seguirá su carrera en Nacional.

“Me acaban de confirmar. Me tengo que presentar hoy para las 16:30 en el club”, aseveró Líder Cáceres en charla para Fútbol a lo Grande. El defensa de 20 años mencionó: “Ya me venía diciendo que estaban interesados en mí. Hoy estaba entrenando por la mañana y me llamó mi representante”.

De Nacional dijo que “es un buen equipo, un equipo grande. Me siento muy orgulloso”. Daniel Campo, su representante, detalló que el chico “va a préstamo por un año a opción (…) Es uno de los cuatro o cinco centrales jóvenes con futuro en la liga paraguaya”.

“Tiene una velocidad increíble, tiempista, no pierde un mano a mano fácilmente”, añadió. Además, Josué Colmán está en el interés de una Academia que el miércoles presentó a Fernando Díaz, que llega de Unión de Santa Fe.

Nacional
Redacción D10
