Felipe Giménez apunta a un juego especial

Felipe Giménez conversó este mediodía, con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM, de la actualidad del equipo que dirige y que lidera actualmente el torneo Apertura, Nacional.

Consultado sobre el buen arranque que tuvo con dos triunfos, Felipe fue bastante sensato en sus expresiones. “Importante fueron los puntos obtenidos, eso nos da confianza para seguir trabajando”, comenzó diciendo.

Sobre la visita matutina del seleccionador Gustavo Alfaro, el técnico de la Academia indicó: “Una grata visita, nos habló sobre lo que busca con la APF para el crecimiento del fútbol paraguayo”.

Siguiendo con lo charlado con Alfaro, Felipe manifestó la idea a futuro de la APF. “Nos quedamos en el tiempo, hace años no superamos instancias decisivas en torneos internacionales. La idea es encontrar el rumbo para volver a ser competitivos a nivel internacional”, detalló.

Acerca de Roque Santa Cruz, titular en los dos juegos, Felipe dio su análisis: “Está muy bien al igual que los demás compañeros, pero siempre queremos más. Estas victorias nos ayudan a ajustar esos detalles con mayor tranquilidad”, manifestó.

Por último fue consultado sobre lo que será el duelo del fin de semana ante 2 de Mayo, su anterior club. “Tal vez yo ya no esté pero me llena de orgullo ver que el club creció, hoy está un paso adelante y sin duda será un partido especial para mí”, concluyó.