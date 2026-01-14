Enrique Sánchez, maravillado con Roque Santa Cruz

Enrique Sánchez, presidente de Nacional, conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande donde hizo hincapié acerca del impacto que generó la contratación del histórico Roque Santa Cruz.

El mandamás de la Academia valoró la humildad y el compromiso de Roque. “Él entrena como uno más, vino para competir y ganar títulos. Es un referente que aporta dentro y fuera. Hoy nadie sale a la cancha antes que Roque”, detalló

“Lo que hace en el vestuario es impactante, se adaptó de la mejor manera. Los juveniles lo rodean, lo tienen como una leyenda y eso motiva emocionalmente al grupo”

“Superó ampliamente las expectativas dentro del club. Humildemente le ofrecimos lo que pudimos y él se adaptó. Valorable todas sus ganas para seguir jugando al fútbol”

