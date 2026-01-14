14 ene. 2026
Nacional

Enrique Sánchez, maravillado con Roque Santa Cruz

Enrique Sánchez, presidente de Nacional, habló maravillas de la gran contratación del histórico Roque Santa Cruz a filas del tricolor.

Enero 14, 2026 01:14 p. m. • 
Por Redacción D10
Roque Santa Cruz.jpg

Roque Santa Cruz, delantero de Nacional.

Enrique Sánchez, presidente de Nacional, conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande donde hizo hincapié acerca del impacto que generó la contratación del histórico Roque Santa Cruz.

El mandamás de la Academia valoró la humildad y el compromiso de Roque. “Él entrena como uno más, vino para competir y ganar títulos. Es un referente que aporta dentro y fuera. Hoy nadie sale a la cancha antes que Roque”, detalló

“Lo que hace en el vestuario es impactante, se adaptó de la mejor manera. Los juveniles lo rodean, lo tienen como una leyenda y eso motiva emocionalmente al grupo”

“Superó ampliamente las expectativas dentro del club. Humildemente le ofrecimos lo que pudimos y él se adaptó. Valorable todas sus ganas para seguir jugando al fútbol”

Nacional Enrique Sánchez Roque Santa Cruz
Redacción D10
nanaciona.jpeg
Nacional
Nacional presentó a Roque Santa Cruz y otros refuerzos
El Albo sumó a su plantel, además del experimentado delantero, a Silvio Torales, Alejandro Samudio y Juan Feliú.
Enero 02, 2026 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260101-WA0000.jpg
Nacional
Nacional recibe el Año Nuevo presentando a Roque Santa Cruz
Nacional confirmó al histórico Roque Santa Cruz como nuevo refuerzo para la temporada 2026.
Enero 01, 2026 05:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Felipe Giménez Roque Santa Cruz
Nacional
Felipe Giménez, de ser compañero de Roque Santa Cruz a dirigirlo
Felipe Giménez, entrenador de Nacional, tendrá en su plantilla a Roque Santa Cruz, quien fue su compañero en las Divisiones Formativas. "Lo que me sucede es algo anecdótico", dijo el DT.
Diciembre 30, 2025 11:52 a. m.
 · 
Redacción D10
contratapa domingo_roqque santa cruz 7_64829034.jpg
Nacional
Movidas en la Academia
Roque Santa Cruz tiene todo acordado para jugar el primer semestre del 2026 con Nacional. El mediocampista argentino Juan Fernando Alfaro es virtual jugador de Olimpia.
Diciembre 29, 2025 09:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Alejandro samudio nacional
Nacional
Samudio podría recalar en Nacional
El delantero Alejandro Samudio podría dejar Ameliano y fichar por Nacional para la temporada 2026.
Diciembre 26, 2025 01:19 p. m.
 · 
Redacción D10
G8kuJPDWYAAI_u4.jpg
Nacional
Felipe Giménez cuenta con Juan Fernando Alfaro
Felipe Giménez, técnico de Nacional, manifestó sus intenciones de contar en su equipo con el argentino Juan Fernando Alfaro, pretendido por Olimpia.
Diciembre 23, 2025 01:04 p. m.
 · 
Redacción D10
