Felipe Giménez, contento con el “arranque prometedor”

Nacional, el puntero e invicto del campeonato, tendrá que medir a uno de sus escoltas en la fecha 4, se enfrentará ante Olimpia, el domingo desde las 20:15 en el Arsenio Erico. Este duelo promete muchas emociones y gritos sagrados.

La Academia (9 puntos) superó a San Lorenzo (1-0); Luqueño (2-1) y en la última fecha goleó por 5-1 al 2 de Mayo, el exclub del DT Trico, Felipe Giménez.

Nacional es el único líder del Apertura 2026 con nueve puntos, el Trico se impuso en las tres primeras presentaciones y en la próxima jornada tendrá a un rival de mucho peso, a Olimpia (7) que viene siguiendo los pasos sin tregua.

El DT académico, Felipe Giménez ha logrado transmitir su mensaje en cada partido. El estratega en contacto con D10 señaló que “es un arranque muy prometedor y ahora se viene un rival que será clave, un buen resultado nos permitirá dar un paso gigante en el torneo”.

El encuentro será este domingo (20:15) en el Arsenio Erico y las entradas para el rival se encuentran agotadas.

Por la vuelta olímpica

Enrique Sánchez, titular de Nacional dijo con optimismo que este año se podrían conseguir cosas importantes: “Sabemos que hace más de una década no damos una vuelta. Estamos trabajando para eso y tratando de dar al cuerpo técnico las herramientas para poder pelear hasta el final”, expresó a medios radiales refiriéndose lograr un nuevo título, el último fue en el Apertura 2013, recordando que en el 2014 fue finalista de la Libertadores y en el 2022 y 2024 disputó las finales de la Copa Paraguay.

