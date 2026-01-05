05 ene. 2026
Nacional

Roque, 30 años de vigencia profesional

El delantero Roque Santa Cruz cumplirá este 2026 30 años de profesionalismo en el fútbol, temporada en la que defenderá la camiseta de Nacional, su tercer equipo en el fútbol paraguayo.

Enero 05, 2026 10:57 a. m. • 
Por Redacción D10
Roque Santa Cruz.jpg

Roque Santa Cruz, delantero de Nacional.

De 44 años, Roque, máximo goleador de la Selección Paraguaya con 32 anotaciones, debutó en Primera División el 27 de julio de 1997 durante el torneo Clausura, en el clásico nacional frente a Cerro Porteño entrando en el minuto 80 por Alfredo Mendoza, partido que quedaría en empate 2-2 con victoria del Olimpia en tanda de penales 4-2, bajo la conducción técnica de Luis Alberto Cubilla.

Desde aquel estreno, Santa Cruz jugó en Olimpia hasta 1999, pasando luego por el Bayern Múnich de Alemania, Blackburn Rovers y Manchester City de Inglaterra, los españoles Real Betis y Málaga, y por el mexicano Cruz Azul, para luego concretar su regreso a Olimpia en 2016, para luego tener un paso por Libertad en el 2022.

En total en su carrera profesional, Roque suma un total de 30 títulos a nivel de clubes, siendo además con la Albirroja, con el que tuvo su etapa entre 1999 al 2017, subcampeón de América en 2011 y mundialista en Japón Corea 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

En su carrera profesional Roque con más de 1.000 partidos entre Selección y clubes, registra un total de 286 goles.

32 goles anotó Roque Santa Cruz en la Selección Paraguaya, siendo el máximo goleador en la historia.

19 títulos oficiales consiguió en el fútbol paraguayo (10 con Olimpia y 9 con Libertad). Con el Bayern ganó 11.

Nacional Roque Santa Cruz Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G8kuJPDWYAAI_u4.jpg
Nacional
Felipe Giménez cuenta con Juan Fernando Alfaro
Felipe Giménez, técnico de Nacional, manifestó sus intenciones de contar en su equipo con el argentino Juan Fernando Alfaro, pretendido por Olimpia.
Diciembre 23, 2025 01:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Silvio Torales_64498770.jpg
Nacional
Silvio Torales regresa a Barrio Obrero
El volante Silvio Torales, últimamente en el General Caballero JLM, este martes oficializó su llegada a Barrio Obrero, donde ya estuvo tiempo atrás.
Diciembre 23, 2025 11:36 a. m.
 · 
Redacción D10
juan alfaro nacional_60212327.jpg
Nacional
Juan Fernando Alfaro con ofertas de tres clubes
Diciembre 23, 2025 07:18 a. m.
 · 
Redacción D10
Felipe Giménez
Nacional
Felipe Giménez comenzó a trabajar “en una casa ordenada”
Este viernes arrancaron los trabajos de pretemporada de Nacional bajo el mando el nuevo entrenador Felipe Giménez. El DT destacó que encontró “una casa ordenada” y que armará un equipo con el deseo de “tratar de ser protagonistas”.
Diciembre 19, 2025 06:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Felipe.jfif
Nacional
Felipe Giménez, nuevo técnico de Nacional
Felipe Giménez fue confirmado como nuevo técnico de Nacional. El profesional se mostró motivado con este paso en su carrera.
Diciembre 15, 2025 12:34 p. m.
 · 
Redacción D10
nnacional.jpg
Nacional
Enrique Sánchez, desilusionado: “Es un fracaso”
El presidente de Nacional lamentó la eliminación del equipo en Copa Paraguay. “Estamos muy golpeados”, dijo.
Noviembre 06, 2025 12:42 p. m.
Carga Más